Los efectos en el cuerpo de consumir mucha leche, según Harvard

Aunque la leche es considerada una de las bebidas que más aporta beneficios al organismo del ser humano, en cualquiera de sus presentaciones, un estudio de Harvard, publicado en el New England Journal of Medicine en 2022, recomienda que los adultos consuman en menor medida este tipo de líquido, ya que podría causar varios daños a la salud relacionados específicamente con problemas en los huesos y fracturas de cadera.

Foto: Dinero. El consumo per cápita de leche larga vida en el país en el 2016 fue de 21,7 litros, según mediciones de Nielsen Colombia.

“El consumo total de lácteos no se ha relacionado claramente con el peso control o a los riesgos de diabetes y enfermedades cardiovasculares. El alto consumo de productos lácteos es probable que aumente los riesgos de cáncer de próstata y posiblemente cáncer de endometrio, pero reduce el riesgo de cáncer colorrectal”, señala el estudio publicado en el New England Journal of Medicine.