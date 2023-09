Los efectos que tiene el consumo de café en la memoria

El café es una bebida muy popular en Colombia y que se consume en todas las partes del mundo. Su exquisito sabor y capacidad para proporcionar un estímulo temporal lo convierten en el favorito de muchos. Sin embargo, existe individuos que no lo pueden tomar, ya que puede traer efectos negativos en el organismo.

El portal especializado manifiesta que la cafeína sí actúa sobre la memoria a largo o corto plazo ; citando algunos estudios, señala que se identificó que la sustancia ayuda con el fortalecimiento de la memoria. No obstante, se necesita de más evidencias científicas.

De la misma manera, el medio hace una precisión sobre la relación que tienen el café y el Alzheimer, asegurando que hasta el momento no se ha comprobado a través de ensayos controlados si su consumo reduce el riesgo de esta enfermedad neurológica .

No obstante, aunque es una afección que no se puede prevenir, la Clínica Mayo sugiere hacer cambios en el estilo de vida de cada individuo, como llevar a cabo una actividad física, evitar o dejar el consumo de cigarrillo e incluir a una dieta balanceada alimentos como las frutas y las verduras. Pero, ¿cómo el café puede mejorar el rendimiento mental?

Un ejemplo de lo anterior se puede ver en un estudio publicado por London School of Hygiene & Tropical Medicine, titulado Cafeína para la prevención de lesiones y errores en trabajadores por turnos, que asegura que los estados de sueño, en los que el cuerpo no puede descansar, no favorecen la concentración y el rendimiento en una persona.