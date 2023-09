Cabe recordar que la insulina es una hormona que ayuda a la glucosa a ingresar a las células. Cuando este proceso no se cumple adecuadamente, este tipo de azúcar se concentra en el torrente sanguíneo.

Síntomas relevantes de la diabetes

Pero, ¿cómo se manifiesta la diabetes en la boca?

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) señala que la forma en la cual la diabetes se manifiesta en la boca es usualmente en las encías.