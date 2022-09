Los riesgos de las mascarillas de huevo en el rostro

No se recomienda aplicarla sobre una lesión o llaga en el cutis.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo que se deteriora o daña con el tiempo, porque va perdiendo nutrientes o proteínas como el colágeno, por ejemplo, mismo que influye en su elasticidad y vitalidad.

En la actualidad existen un sinnúmero de recetas o mascarillas que prometen ayudar a rejuvenecer la piel, entre ellas, las de clara de huevo.

Un artículo publicado por Mejor con Salud y escrito por Luz Marina Carpio, precisa que el uso de este alimento para la belleza puede atenuar arrugas o aclarar la piel, ventajas que no se consideran malas, lo que no quiere decir que no pueda tener efectos secundarios su uso.

De acuerdo con Tua Saúde, el huevo ayuda a regular el colesterol y aumentar la masa muscular. No obstante, el consumo de la yema de huevo puede ser perjudicial, porque es fuente de colesterol, pero tiene un mínimo de riesgo sobre la salud.

Entre los beneficios que se encuentran en el huevo está la pérdida de peso, al ser rico en proteínas, mismas que contribuyen en la saciedad, no permitiendo la alta ingesta de otros alimentos.

También puede ayudar al incremento del colesterol bueno, denominado HDL. Es de recordar que existe el LDL, que es perjudicial para la salud, porque se adhiere a las paredes de las arterias obstruyendo el paso de la sangre, aumentando las probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiaca.

El consumo de huevo también tiene propiedades antioxidantes por estar compuesto de zinc y vitaminas A, D y E.

Foto referencia sobre mascarilla con huevo para el rostro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El sitio web de salud citado indica que la ingesta de huevo puede combatir la anemia, que se considera una afección debido al déficit de glóbulos rojos, pero al contener vitamina B12 y hierro participa en la producción de estas células.

Aunque es un alimento de un tamaño no muy grande, también tiene fósforo y zinc que contribuyen en el fortalecimiento del sistema óseo evitando la aparición de enfermedades.

Riesgos del huevo en la belleza

Como se ha nombrado anteriormente las ventajas del huevo en la culinaria, también hay que destacar sus propiedades en la belleza, que por años se han evidenciado como tonificante, astringente y hasta limpiador, sin embargo, se recomienda antes de hacer cualquier tipo de mascarilla de huevo en el rostro consultar con un dermatólogo para evitar cualquier complicación en el cutis.

Infecciones con salmonella

La salmonela es una enfermedad o infección que afecta los intestinos. De acuerdo con la Clínica Mayo, es una bacteria que se encuentra en los intestinos de los seres humanos y los animales, que es expulsada al evacuar.

Aquellos que tienen esta enfermedad experimentan calambres abdominales, diarrea y fiebre. Cabe indicar que de acuerdo con la entidad americana de ciencia e investigación, esta infección puede ser adquirida al ingerir alimentos que están contaminados.

Algunas personas se recuperan pronto de la salmonela, pero algunos otros, necesitan asistencia médica para tratar esta enfermedad, que se puede expandir a otras zonas del organismo.

Foto referencia sobre huevos. - Foto: Getty Images

Entre tanto, al aplicar huevo o solo su clara hay probabilidades de una sepsis, que de acuerdo con la National Institute of General Medical Sciences “es una afección médica grave, causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección. El cuerpo libera sustancias químicas inmunitarias en la sangre para combatir la infección”, dice.

Por último, no se recomienda aplicar la sustancia del huevo en ninguna lesión, ya sea una llaga abierta o una quemadura porque puede ser contraproducente. Asimismo, como se indicó anteriormente, se debe ser precavido antes de su uso para evitar reacciones alérgicas que tiendan a empeorar.