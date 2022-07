Los trucos que recomiendan los neurólogos para evitar perder la memoria

Muchos tienen la preocupación que con el paso de los años se deteriora la memoria y la capacidad cognitiva, pero expertos aconsejan algunas recomendaciones para evitar ese daño y mantener joven el cerebro por más tiempo.

El neurocientífico Richard Restak (profesor de la escuela de Medicina y Salud del Hospital Universitario George Washington, en Estados Unidos) señala que el deterioro del cerebro por el envejecimiento se puede ralentizar.

De acuerdo al medio estadounidense The New York Times, el último libro de Restak sobre la mente, The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind, explica algunas herramientas como ejercicios mentales, hábitos de sueño o cambios dietéticos para mejorar la memoria.

El especialista señala que hay 10 “pecados” que llevan a la pérdida o la distorsión de los recuerdos. Siete de estos “pecados” los tomó “de los trabajos del psicólogo y especialista en la memoria Daniel Lawrence Schacter (pecados de omisión, como estar ‘ausente’, y pecados de obra, como transformar los recuerdos) y tres son de su propia cosecha (distorsión tecnológica, distracción tecnológica, depresión)”, así lo recoge el portal 20 minutos.

Basado en estos “10 pecados”, neurocientífico Richard Restak indica que hay unos trucos para mantener en buen estado la memoria.

Uno de los primeros consejos del especialista es prestar atención. Un ejemplo de esto sucede cuando presentan a una persona y al poco tiempo no recuerda su nombre. La recomendación de Restak es estar concentrado en ese momento, a pesar de otros factores que pueden distraer.

Uno de los ejercicios para la memoria es desafiarla, así lo señala el experto, quien aconseja memorizar cosas tan sencillas y cotidianas como la lista del mercado, recetas o conducir sin necesidad de GPS.

Juegos como el bridge o el ajedrez también son recomendados por el neurocientífico Richard Restak para ejercitar el cerebro y evitar el deterioro temprano de la memoria.

Para los amantes de las novelas, el especialista les tiene una buena noticia, pues leer este tipo de libros es fundamental para la memoria, ya que “la ficción requiere un compromiso activo con el texto: uno debe recordar lo que pasó en páginas previas para entender lo que sucede en la presente”, así lo destaca el portal 20 minutos.

De acuerdo al doctor Richard Restak la tecnología puede causar dos problemas para la memoria. El primero es confiar toda la información en los dispositivos, como por ejemplo, no memorizar números telefónicos, pues el equipo los guarda y suministra cada vez que se necesita.

Otro inconveniente que puede causar la tecnología es la falta de concentración debido a las aplicaciones que buscan tener a las personas en ellas, evitando que sigan con sus funciones.

La salud mental también es importante, pues “los pacientes que acuden al neurólogo por problemas de memoria, una de las grandes causas parece ser la depresión”, destaca 20 minutos, portal que añade que el mal humor o los estados depresivos, tiende a hacer que la persona tenga recuerdos tristes. “El tratamiento de la depresión, ya sea químico o a través de psicoterapia, tiende a restaurar la memoria”.

En Saber vivir destacan que la alimentación es indispensable para la salud del cerebro y la memoria. En el mencionado portal aconsejan el consumo de aceite de oliva, el pescado (el azul), los frutos secos, las frutas y verduras y las legumbres o los cereales, para mantener en buen estado el órgano.

El ejercicio cardiovascular es fundamental para “proteger al cerebro de un deterioro cognitivo prematuro y reduce el riesgo de sufrir una enfermedad neurodegenerativa”, señala Saber vivir.

Según Mayo Clinic, la interacción social también es importante para el cuidado del cerebro, por esta razón recomiendan estar en actividades con familiares y amigos, principalmente para personas que viven solas.