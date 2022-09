Magnesio: sus beneficios para regular el azúcar y controlar la diabetes

La diabetes está catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad crónica, cuando una persona padece de esta patología quiere decir que sus niveles de glucosa (azúcar) se encuentran elevados.

Según el portal de la Biblioteca de Salud y Medicina de EE. UU., Medline Plus; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

Cuando un paciente es diagnosticado con esta enfermedad, debe seguir las recomendaciones médicas al pie de la letra; además, debe visitar a un nutricionista para que este le brinde una lista con los alimentos que debe evitar y aquellos que regulan el azúcar en su sangre.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Cuerpo y Mente menciona que el magnesio puede ser un componente que mejora las condiciones de los pacientes que padecen de dicha enfermedad.

En medio del estudio, que lleva por nombre Anibes, se realizaron 25 ensayos controlados, en los que se investigaron los beneficios que tiene el magnesio para la salud, en relación con la diabetes. Allí se encontró que el suplemento de este mineral tiene efectos positivos en las personas que tienen un alto riesgo de padecer diabetes, obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico e insuficiencia renal.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

En primera instancia se “comparó los parámetros del metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina entre personas que tomaron una suplemento de magnesio oral o un placebo”.

“La diferencia entre el grupo del magnesio y el del placebo se calculó con el máximo rigor, utilizando datos de seguimiento con intervalos de confianza del 95 % y aplicando un modelo de efectos aleatorios”.

“El resultado principal fue que la ingesta de magnesio disminuye la resistencia a la insulina, especialmente en las personas con mayor riesgo de diabetes”.

Cuál es la cantidad de magnesio que se debe consumir

En los estudios que se llevaron a cabo se usaron dosis suplementarias de magnesio de 300 a 400 mg, que es la cantidad mínima recomendada para el consumo diario. Algunos profesionales de la salud recomiendan el consumo de este mineral en pacientes propensos a desarrollar diabetes o en quienes ya fueron diagnosticados con la enfermedad; sin embargo, este solo se debe consumir si el médico tratante lo formula.

Alimentos que contienen magnesio

La Biblioteca de Salud y Medicina de EE. UU., Medline Plus, brinda la lista de los siguientes alimentos.

Frutas (como bananos, albaricoques o damascos secos y aguacates).

Nueces (como almendras y anacardos).

Arvejas (guisantes) y fríjoles (leguminosas), semillas.

Productos de soya (como harina de soya y tofu).

Granos enteros (como arroz integral).

Leche.

Otras funciones del magnesio

La Biblioteca de Salud y Medicina de EE. UU., Medline Plus explica que este compuesto no solo reajusta los niveles de glucosa en la sangre, sino que también mantiene en óptimas condiciones a los músculos del cuerpo; además, garantiza que el sistema inmune se encuentre en buenas condiciones para defenderse de las posibles enfermedades que lo quieran atacar, mantiene constantes los latidos del corazón y mejora las condiciones de salud de los huesos.