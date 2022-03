Manzanilla y albahaca: propiedades para aliviar cólicos y problemas digestivos

Las plantas aromáticas se han convertido en una opción muy válida para tratar diferentes afecciones de salud. Sean solas o combinadas, estas hierbas ganan espacio en los hogares para hacerle frente a problemas digestivos, dolores articulares, colesterol, diabetes y hasta cáncer, en algunas oportunidades.

Dos de estas poderosas medicinas naturales son la albahaca y la manzanilla. La primera es una hierba aromática rica en aceites esenciales como el geraniol, eugenol y linalool, además taninos, saponinas y flavonoides, con propiedades antiespasmódicas, digestivas, diuréticas, sedantes y antioxidantes, las cuales ayudan a prevenir y a combatir problemas de salud como gripas, presión alta, infarto o insomnio, asegura el porta Tua Saúde.

Uno de los beneficios que se le atribuyen a la albaca es que es una poderosa aliada del estómago y se usa con frecuencia para aliviar la dispepsia, la pesadez estomacal, los espasmos gastrointestinales, diarrea y las náuseas. También se ha comprobado, según el portal Nutrición y Farmacia, que se trata de una hierba que ayuda a reducir los gases y a prevenir flatulencias. Además, tradicionalmente se emplea para favorecer la expulsión de las lombrices intestinales.

Tua Saúde asegura que por poseer función antiespasmódica, la albahaca ayuda en la prevención de cólicos y dolores en el estómago. Esta hierba también tiene propiedades carminativas, combatiendo el exceso de gases.

Los dolores de estómago pueden generarse por malos procesos digestivos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte la manzanilla ofrece propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antiespasmódicas. El portal Healthline asegura que al ser antiinflamatoria ayuda a los músculos estomacales a relajarse, lo cual puede reducir el dolor de los calambres y espasmos.

A esta planta se le atribuye la capacidad de proteger y reparar la membrana gástrica, ayudando a corregir problemas del sistema digestivo. Dado que es un estimulante digestivo ayuda al buen funcionamiento de los intestinos. Nutrición y Farmacia asegura que su consumo está recomendado para atender problemas del tracto gastrointestinal, tales como, la gastritis, el síndrome del intestino irritable, la gastroenteritis, vómitos, diarrea y mala digestión.

Adicionalmente, este sitio web precisa que investigaciones médicas han señalado que la manzanilla es eficaz para el tratamiento de úlceras estomacales, pues inhibe el crecimiento de bacterias dañinas y al mismo tiempo, reduce la acidez.

Un estudio titulado: Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future analizó todas las investigaciones existentes sobre la manzanilla hasta el año 2010 y corroboró los beneficios mencionados anteriormente, según precisa el Portal Mejor con Salud.

Para sacar el mejor provecho de cualquiera de estas dos plantas la manera más fácil de utilizarlas es en infusión. Para prepararlas solo se requiere hervir una taza de agua y añadir dos gramos de hojas o flores de manzanilla o de hojas de albahaca. Se deja reposar durante cinco minutos, luego se cuela y se consume. En el caso de la manzanilla se puede consumir después de cada comida.

La infusión de albahaca ayuda a hacerle frente a la pesadez estomacal, - Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

Otros beneficios

Además de su aporte al sistema digestivo, la albahaca se considera efectiva para reforzar el sistema inmunológico y combatir infecciones. Contribuye a la mejora de la circulación sanguínea y alivia la cefalea o el dolor de cabeza.

También tiene un efecto positivo sobre el sistema nervioso y alivia las manifestaciones de ansiedad y estrés. Quienes padecen insomnio pueden beneficiarse del efecto sedante de esta hierba para conciliar el sueño. También mitiga la fatiga física y mental, lo que la hace idónea en épocas de decaimiento, agotamiento o cansancio.

La manzanilla, a su vez, es indicada para reducir el colesterol, debido a su capacidad para generar la descomposición de lípidos en el organismo. Se recomienda que las personas que padecen colesterol alto beban una taza de té de manzanilla al día, indica el portal Salud Digital.

Esta planta posee propiedades medicinales para aliviar la irritación y el ojo rojo que suelen presentarse en enfermedades como la conjuntivitis alérgica, ayuda a dormir mejor y es útil para los dolores menstruales.

La recomendación de los expertos es que, si bien se trata de productos naturales, siempre es mejor consultar con el médico antes de adelantar algún tipo de tratamiento permanente con estos remedios caseros. Además, es importante que las personas no se excedan en su consumo.