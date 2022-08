Métodos naturales para broncearse más rápido

Por lo general, brocearse el cuerpo resulta muy fácil para algunas personas, en especial para las que tienen una tez morena; sin embargo, en el caso de las personas como piel clara, suelen tener problemas para broncearse con facilidad.

Es por esta razón que el portal web Tua Saude, ha dado a conocer algunos consejos útiles y rápidos para broncearse, teniendo en cuenta que existen técnicas artificiales que ayudan a mejorar el aspecto de la piel bronceada.

Alimentación rica en betacarotenos:

Consumir alimentos ricos en betacarotenos es muy importante al momento de brocearse, ya que contribuyen en la producción de melanina que le da el color a la piel. Por ello, Tua Saúde aconseja tomar jugo de zanahoria y naranja todos los días, alrededor de tres semanas antes de la exposición solar.

Adicional a ello, recomienda consumir entre dos y tres veces al día alimentos ricos en betacarotenos como lo son el mango, la zanahoria y el calabacín por lo menos siete días antes de brocearse de forma natural. A su vez, es importante ingerir diariamente alimentos ricos en vitamina C, para combatir los radicales libres que son los responsables del envejecimiento de la piel.

Exfoliación natural

El portal indica que se debe exfoliar la piel tres días antes de tomar el sol, para remover las células muertas, estimular la circulación y eliminar las manchas de la piel. Esto ayudará a que el cuerpo esté preparado para recibir un bronceado uniforme y prolongado. Además, luego de tomar el sol, se debe exfoliar la piel una vez por semana para mantenerla suave, hidratada y con el color regular.

Aplicar protector solar

Es importante aplicarse una buena cantidad de protector solar al momento de brocearse para evitar quemaduras. Lo ideal, es exponerse al sol antes de las 10 de la mañana y después de cuatro de la tarde, ya que en estas horas los rayos UV son de menor impacto para la piel. Se debe tener en cuenta que el protector solar no impide que la piel se broncee, por el contrario, prolonga este proceso.

Hidratar la piel

Para que el bronceado sea más rápido y a la vez duradero, es necesario aplicar una crema hidratante luego de bañarse en los días que expone la piel al sol. Como tal, la hidratación de la piel permite que no se descame y no se generen manchas en la piel. Adicional a ello, es fundamental mantenerse hidratado con agua para no sufrir una deshidratación.

Utilizar un autobronceador

Uno de los métodos rápidos para brocear el cuerpo es por medio del uso de autobroceadores en crema o por medio de un aerógrafo. El uso del autobroceador es eficaz, ya que posee DHA, una sustancia que reacciona con los aminoácidos presentes en la piel, haciendo que el color cambie a un tono mucho más bronceado.

Cabe mencionar que el uso de los autobronceadores solamente está contraindicando en personas que poseen alegrías a algunos componentes que contienen los productos y en personas que estén realizando tratamiento con ácidos

¿Cómo preparar un autobronceador casero?

Ingredientes

250 ml de agua.

2 cucharadas de té negro.

Preparación y uso:

Inicialmente, se debe colocar a hervir el agua y agregar el té negro hasta que llegue a su punto de ebullición.