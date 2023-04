Mhoni Vidente: horóscopo y predicciones de cada signo para este lunes 10 de abril

Inicia una semana más del cuarto mes del año, así en el área de la lectura de los astros eso representará la aparición de oportunidades para cada uno de los signos del zodiaco. Por ello, la pitonisa cubana Mhoni Vidente comparte las predicciones de lo que sucederá en temas de trabajo, amor, salud o dinero, según las necesidades que aparecerán en el horóscopo de este lunes 10 de abril.

Aries

Recurrirá a pedir la protección del amor, pues se presentarán algunos altercados que exigirán mucha energía por parte de Aries. Los astros indican que este signo pondrá en marcha cualquier plan para salir adelante y, en próximos días, se manifestará un nuevo camino hacia el futuro.

Tauro

Permanecerá de manera activa durante todo el día, puesto que Tauro saldrá de la rutina del día a día y se arriesgará a tomar una desafiante decisión. Asimismo, la astróloga da a conocer que adquirirá una superación en el ámbito profesional.

Géminis

Iniciará la semana con nuevas oportunidades laborales que no deberá dejar a un lado, ya que la vidente depara suerte y abundancia para este signo. En ese orden de ideas, Géminis empezará a notar un crecimiento personal, espiritual y académico, aunque tendrá que mitigar las malas emociones.

Cáncer

Este zodiaco deberá recuperar la energía perdida, por lo que lo mejor será tomar el mayor descanso posible con el objetivo de que la salud no se vea comprometida en el transcurso de la semana. Por otro lado, el horóscopo consigna que adquirirá mejores hábitos alimenticios y recibirá una sorpresa al final de este lunes 10 de abril.

Por años, la astrología ha sido un tema de interés y consultas para muchas personas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Leo

Analizará las actitudes cercanas que tiene la pareja con la que comparte sus sentimientos, pues así evitará sentir celos al respecto. En la salud, Leo experimentará una que otra molestia en el estómago, Mhoni Vidente recuerda que es de los signos zodiacales con mayor registro de complicaciones en esta parte del cuerpo.

Virgo

Permanecerá la incertidumbre en el área de trabajo, aunque Virgo tendrá que frenar esta sensación antes de que se apodere por completo de su propio ser, según la pitonisa cubana. En adición, comenzará a depurar aquellos deseos de venganza que solo producen rencor.

Libra

Para que Libra sienta el apoyo de los demás, será crucial que este signo comprenda que en cualquier relación social y afectiva la responsabilidad es mutua; de lo contrario, la rutina abrumará todo lo construido. Mhoni Vidente dice que la autenticidad de este signo lo llevará a cosechar grandes triunfos.

Escorpio

En el trascurso de este lunes, saldrá a la luz una traición en el trabajo y eso hará que Escorpio tome cartas en el asunto. En ese sentido, este zodiaco deberá mantener sus ojos bien abiertos y controlar sus emociones, ya que sentirá la necesidad de atacar y competir sea cual sea la consecuencia.

Existen algunos signos zodiacales que son los más temidos. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sagitario

Se retará a sí mismo y eso provocará que los demás tengan celos. La pitonisa le recuerda a este signo que para que un proyecto se efectúe de la mejor manera posible, tendrá que duplicar el tiempo que le dedica. Por otra parte, Sagitario adquirirá nuevas tareas y herramientas que le permitirán adquirir altas remuneraciones económicas.

Capricornio

Durante esta semana de abril, Capricornio sentirá la necesidad de adoptar un nuevo look, es especial circulará la idea de cambiar la forma como viste. Asimismo, el horóscopo consigna que le apostará a su bienestar propio, antes de tener en cuenta los comentarios de los demás. En el amor, deberá soltar el pasado y no afearse a lo que, por cualquier circunstancia, no pudo suceder.

Acuario

Este zodiaco deberá hacerle entender a su pareja que no podrá darle u otorgarle todo, además que necesitará de libertad para volver a reconectar con su propio espíritu. Mhoni Vidente depara que Acuario destacará en el trabajo y el estudio por la pasión con la que realiza cualquier actividad.

Piscis

Tendrá que pensar antes de tomar decisiones arraigadas al tema del amor, pues las posturas sobre un aspecto determinado no irán en la misma sintonía; sin embargo, eso no será un motivo para desistir en continuar juntos. En el trabajo, dará importantes ideas que serán tenidas en cuenta.