Se arrepintió de operarse para no tener hijos tras conocer “al amor de vida” y su historia se hizo viral

Una joven creadora de contenido en TikTok, que tiene una dinámica en la que cuenta historias que le confían sus seguidores, según indica en su cuenta oficial, se convirtió en viral luego de hablar de una situación que ha estado en el discurso de los jóvenes durante los últimos años: las operaciones para evitar embarazos no deseados.

Laurent Luciana, como se identifica la creadora de contenido en la red social, reveló la historia de una mujer que, luego de tener su primer hijo a sus 15 años, se sometió a una operación de ligadura de trompas para evitar próximos embarazos.

Además, se separó del padre de su pequeño cinco años después.

Sin embargo, tiempo después conoció a una persona a la que calificó como “el amor de su vida”, a quien le ocultó que no podía tener más hijos, de lo que finalmente se arrepintió.

“Yo decido operarme para no tener hijos, porque pensaba que con uno era lo correcto. Yo tenía 21 años y decía ‘para qué quiero más hijos’, no necesito tener más hijos. A los 9 meses de haberme separado yo conozco un hombre y no dudaría ni un segundo en decir que es el mejor hombre”, comenzó relatando Luciana.

La ligadura de trompas de Falopio es uno de los métodos anticonceptivos irreversibles. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Yo no le dije que estaba operada para no tener más hijos, yo le dije que yo planificaba, porque no estaba de acuerdo con él, no estaba de acuerdo con las mujeres que se operaban (...) Pasaron 6 años de relación con este hombre maravilloso y llegó el día que no quería”, indicó la joven, afirmando que el hombre le pidió que tuvieran un hijo entre los dos.

“Él se enteró de la verdad y fue el peor día de mi vida porque perdí al amor de mi vida (...) A los tres meses me busca, me pidió que nos reconciliáramos y me dijo: ‘porque te amo y porque quiero estar contigo no tengamos hijos’, (...) a inicios de 2022 me dice: ‘la verdad es que yo sí quiero ser papá'”, continuó relatando la mujer indicando que, a pesar de tener un fuerte amor el uno por el otro, sus caminos podían separarse.

La mujer ocultó a su pareja que no podía tener hijos debido a una operación. - Foto: Getty Images

Sin embargo, la pareja intentó luchar por su amor y fueron a un experto médico, quien luego de exámenes especializados les comentó que sí podían tener hijos, pero a un alto costo, unos nueve millones de pesos colombianos, dinero con el que no contaba la pareja, por lo que decidieron seguir intentándolo tradicionalmente.

“La verdad ha sido un proceso muy difícil para mí, saber que la decisión que tomé puede alejarme del hombre que amo. (...) Muchas veces me levanto triste y con miedo de que algún día se vaya”, sentenció la joven, indicando que la seguidora que le compartió su experiencia le pidió que enviara un consejo a todos aquellos que están por tomar la decisión definitiva.

“Hay mil maneras, si ustedes de verdad saben que con nueve millones de pesos lo pueden lograr, hay mil maneras de buscar esos nueve millones de pesos. Hay que trabajar duro, si en serio lo quieren hacer, se trabaja duro y se logra”, fue el mensaje que dejó la creadora de contenido para el usuario que le compartió la historia.

La mujer se operó después de tener a su primer hijo. - Foto: Getty Images / Reza Estakhrian

“Yo pienso que no es mala la decisión que tú tomaste. Aquí el error fue no contarle la verdad desde un principio a tu pareja”; “Si no tienen nueve millones para la cx, pues creo que pensar tener un hijo no está viable”; “creo que realmente la peor decisión fue engañar por seis años a la persona que supuestamente ama. Nueve años perdidos de parte y parte”, fueron algunos de los comentarios que recibió la joven en su historia.