Video viral: la lujosa mansión en la que vive un hombre en Suiza; se gana casi el salario mínimo

Un joven argentino que constantemente está subiendo videos a su cuenta de TikTok, en los que cuenta cómo es su vida en Suiza, las ventajas y desventajas que ha encontrado, el costo de vida, las diferencias entre su natal país u otros de la región, y la nación desarrollada en la que ahora vive, entre otros, se ha convertido en viral luego de mostrar la “mansión” en la que vive.

El creador de contenido se identifica como Jenaro Wilhelm, y la intención de su video era mostrar los costos de vida en Suiza, por lo que comenzó diciendo que gana 4.000 francos, lo que equivale a unos 20.171.000 millones de pesos, y aunque no especificó si eran mensuales, sí recalcó que por su casa pagaba un poco más de la mitad de sus ingresos, es decir, 2.500 francos, unos 12.607.000 pesos colombianos.

La cocina del joven es espaciosa, y con vista a un pequeño patio. - Foto: Tik Tok: @flakete10

“Tenemos el salón, el comedor, la cocina, el primer baño, el segundo baño, una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, cuatro habitaciones, la lavandería, un balcón, dos balcones y, por último, pero no menos importante, el trasteo y un parking”, afirmó el joven en su video, mostrando cada parte de su casa.

Así entonces, el argentino invitó a sus seguidores a ver su espaciosa casa, con cuatro habitaciones, dos balcones, una sala grande, una cocina moderna, baños grandes y con terminaciones impecables, que cuenta también con un espacio de bodega y hasta parqueadero propio.

En los comentarios, varios de sus seguidores indicaron que la casa estaba económica, puesto que algunos de ellos pagaban mucho más por espacios reducidos en grandes ciudades suizas, algunos afirmaron que era todo una “mansión” por el precio que estaba describiendo, y otros afirmaron que debía aprovechar para ahorrar un poco más.

El joven tiene dos baños con tinas. - Foto: Tik Tok: @flakete10

“Tú a eso le llamas casa, yo le llamo mansión”; “En España ganas 1.000€ y necesitas 1.500€ para SOBREVIVIR”; “Estoy con el mismo sueldo 4.373 y pago 900 Fr. por un estudio para mí solita. Pienso que aquí hay que venir a ahorrar, no a gastar”; “¿Dónde vives? Porque yo pagaba casi 3.000 francos por un estudio en el centro de Zúrich”; “El resto es para Hacienda”, son algunos de los comentarios.

Mujer se entera de los impuestos que tendrá que pagar en Canadá

Los programas migratorios en Canadá se han convertido en una alternativa para cientos de personas que buscan migrar y encontrar una vida mejor, por lo que este país ha ofrecido una flexibilidad y mayores posibilidades que muchas otras naciones desarrolladas a nivel mundial, incluso con una buena estrategia se podría llegar a adquirir en tan solo meses la residencia permanente.

Sin embargo, lo que algunas personas pasan por alto en algunas ocasiones es que, cuando se adquiere un documento de esta categoría también se obtienen algunas responsabilidades con el país, como el pago de impuestos anuales. Y justamente, una joven mexicana se vio envuelta en esta realidad que la dejó entre risas nerviosas, lágrimas y una gran preocupación.

Se trata de Stephanie Palma, una joven de 24 años que, según su cuenta de TikTok, vive en Vancouver, Canadá, y que uno de sus videos se convirtió en viral, luego de que esta mujer evidenciara una realidad de la que poco se habla en las redes sociales, las altas responsabilidades tributarias que se deben pagar por tener los beneficios del país desarrollado.

La joven recibió el cobro de impuestos correspondiente a sus ganancias en Canadá. - Foto: Tik Tok:@stephanie_palma

En su video, Palma mostró un correo electrónico en el que le indicaban que debía pagar un poco más de $4.400 dólares canadienses en impuestos, es decir, un poco más de $14.975.000 millones de pesos colombianos, cifra alarmante que hizo que la joven se pusiera nerviosa y llorara ante la cámara.

“¡Ay, Jesús! ¡Ay, Dios! Rayos, lloro de emoción. Se me salió, se me salió. ¿Qué pasa si no pago los impuestos?”, dijo la joven entre risas nerviosas y llanto, indicando que no pensó que sus impuestos salieran tan altos, puesto que ni siquiera tenía un trabajo de tiempo completo.

“Soy una guerrera con mucho sentimiento”, dijo la joven en otro video, indicando que iba a resolver su situación de impuestos y que no pediría a sus seguidores apoyo monetario para lograr pagar sus deberes tributarios.