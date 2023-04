Un buen samaritano: hombre se quitó los zapatos y se los regaló a un reciclador que caminaba descalzo por la calle

Las buenas obras siempre representan un motivo para aplaudir y brindar un reconocimiento a quienes las realizan. En un mundo en el que no todos tienen ese don para ayudar al prójimo, este tipo de actos destacan y consolidan un ejemplo bastante especial.

A través de Instagram, el usuario identificado como Gastón De Vito publicó un video que, según anotó, fue grabado por su hija el pasado primero de abril, en una avenida de la ciudad de Rosario, en Argentina.

En el material compartido se observa el momento en que se acerca a un reciclador que caminaba descalzo por la calle, llevando consigo un carrito de supermercado con cartones y materiales que previamente había recogido en el desarrollo de su trabajo.

Lo que vino después motivó los elogios de un amplio número de personas en redes sociales. De Vito saludó y procedió a quitarse los zapatos con un solo objetivo: donarlos al reciclador que caminaba descalzo por las calles de la ciudad argentina.

El reciclador caminaba descalzo por las calles de Rosario, Argentina. - Foto: Capturas de pantalla Instagram @gastondevito

“Este video que grabó mi hijita me pareció bien subirlo porque, tal vez, le deje algo a alguien”, anotó en la descripción del post.

El hombre agradeció y cruzó algunas palabras con Gastón. Finalmente, estrecharon sus manos y cada quien siguió con su camino.

“Qué sé yo... cambiar el mundo es un proyecto que nos queda grande, pero si te pinta, si te nace, si podés, hacé algo por alguien hoy”, fue la invitación que dejó De Vito al final de su video.

Varios conocidos de Gastón reaccionaron al video y aplaudieron su buena acción. - Foto: Captura de pantalla Instagram @gastondevito

La publicación ha recibido un notable número de comentarios. Entre desconocidos y allegados de Gastón, el común denominador ha sido las palabras de gratitud y admiración por un acto que, aunque simple, no cualquiera se atreve a hacer.

“¡Sos una persona gigante y un gran ejemplo para tu hija! ¡Un orgullo gigante de ser humano! ¡TODO VUELVE en esta vida y por estos actos el de arriba recompensa! Te quiero mucho amigo, ¡sos un genio!”; “No me sorprende este video porque sé cómo sos y todo lo que das sin esperar nada a cambio. Genio, amigo”; “Qué importante es transmitir estos valores a nuestros hijos. A veces con pequeños gestos enseñamos mucho. Te felicito”; “Enormes los valores que le estás transmitiendo a tu hija, Gastón, nunca cambies. Lo que das a los demás es lo que sos... te mando un gran abrazo”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Varios usuarios continuaron con la ronda de elogios para Gastón. Algunos conocidos de este buen samaritano destacaron sus virtudes, algo que no representa un misterio ni una sorpresa para ellos.

“Los que te conocemos de chico sabemos la hermosa persona que sos y que das hasta lo que no tenés. A nosotros en particular nos diste una gran oportunidad que no todo el mundo te la da. Es bueno que más gente se entere de la humildad que tenés y de lo que sos. Te queremos mucho”; “Los que te conocemos sabemos de qué estás hecho. Siempre lo mejor para vos y para los tuyos, tqm”, escribieron algunas personas cercanas al protagonista del video.

"Hacé algo por alguien hoy": el mensaje final de Gastón De Vito. - Foto: Captura de pantalla Instagram @gastondevito

No obstante, ante este tipo de casos también es común encontrar comentarios negativos. Hay quienes señalan que las personas se graban haciendo acciones de esta naturaleza por conveniencia, buscando fama o validación. Ante estas posiciones, también hubo internautas que salieron en su defensa.

“Ojalá la vida te devuelva el doble y mucho más... sea quien sea que haya grabado... porque muchos juzgaron eso no le des importancia, lo estás haciendo de corazón”; “Sos un tipazo, ¡un ser hermoso de los que escasean! Grande, Gasti”; “Gran ejemplo para todos”; “Me encanta. Yo haría lo mismo que tú, bendiciones”, anotaron otros usuarios de Instagram.