Ojo: este alimento dispara los niveles de glucosa

Si una persona se alimenta de forma saludable y hace ejercicio con regularidad, lo más probable es que las condiciones de salud sean ideales. En esta línea, los niveles de presión arterial, colesterol, triglicéridos y glucosa en la sangre estarán controlados, en valores adecuados.

No obstante, si la dieta alimenticia es negativa y está cargada de productos con altos contenidos de azúcar, sodio y grasas dañinas, el organismo se verá realmente afectado y los niveles de tensión arterial, colesterol, triglicéridos y glucosa en la sangre estarán por los cielos, lo cual es muy peligroso.

Haciendo énfasis en esta última sustancia, la glucosa, esta “es el azúcar principal que se encuentra en su sangre. Esta proviene de los alimentos que usted consume y es su principal fuente de energía. Su sangre lleva la glucosa a todas las células de su cuerpo para ser usada como energía”, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus.

“Una cantidad excesiva o insuficiente de glucosa en la sangre podría ser un signo de un problema médico serio. Los niveles altos de glucosa en la sangre (hiperglucemia) pueden ser un signo de diabetes, una enfermedad que puede causar serios problemas de salud a largo plazo”, agrega la entidad.

Expertos señalan que hay un orden a la hora de comer los alimentos para que no se disparen los niveles de azúcar en la sangre. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Los principales síntomas que se presentan cuando la glucosa en la sangre está en niveles altos son los siguientes:

Aumento de la sed y orinar con más frecuencia.

Visión borrosa.

Cansancio.

Heridas que no sanan.

Pérdida de peso cuando no está tratando de perder peso.

Entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos.

Muchas veces las personas no le prestan atención a su alimentación y no se percatan de que hay un alimento que parece inofensivo y no aumenta los niveles de glucosa en la sangre, pero en realidad no es así. Este alimento son los bagels, panes elaborados con harina de trigo. Si es posible, se deben eliminar de la dieta.

“Es bien sabido que si comes algo dulce, como un brownie, tu nivel de glucosa en sangre aumentará. Pero muchos pacientes no saben que los alimentos ricos en almidón, muchos sin un rastro de dulzura, pueden aumentar aún más los niveles de glucosa en la sangre”, reseña el portal Urgente 24 sobre los bagels.

Bagel de jamón de pierna y queso gouda. - Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/bagel-jamon-pierna-queso-gouda/20144

Diabetes: síntomas poco conocidos

Según el sitio web Deia, los síntomas poco conocidos de una enfermedad como la diabetes son:

1. Repetidas infecciones bacterianas y micóticas. Las personas con diabetes suelen tener problemas en su sistema inmunológico que los hacen más susceptibles a las infecciones causadas por bacterias y hongos. Las áreas más afectadas son el tracto urinario, las zonas genitales (en particular en mujeres, lo que puede provocar vulvitis y vulvovaginitis diabética), la piel y la cavidad oral.

2. Prurito o picor. “La presencia de niveles de azúcar en sangre por encima de los valores recomendados puede provocar irritación y picor de la piel, lo que se conoce como prurito. Entre los posibles motivos por los que ocurre se encuentran la infección por bacterias u hongos, piel seca o mala circulación, lo que reduce la capacidad del organismo para combatir las infecciones”.

3. Afecciones del cuero cabelludo. La dermatitis seborreica, también conocida como caspa, es una enfermedad muy común de la piel que afecta a áreas con gran cantidad de glándulas sebáceas, como el cuero cabelludo, la cara y el tórax. Se manifiesta como escamas de piel de color blanco o amarillento con un aspecto grasoso.

La infección por el hongo Pityrosporum ovale es uno de los factores que se ha identificado como causa del desarrollo de esta afección. Aunque este hongo forma parte de la microbiota del cuero cabelludo, puede proliferar en exceso y provocar una infección cuando las defensas del organismo disminuyen, lo que suele ocurrir en pacientes diabéticos con problemas en el sistema inmunológico.