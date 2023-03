Ocho hábitos que potencian la inteligencia y la memoria

Dormir: en diferentes oportunidades, el cerebro es tratado como si no fuera parte del cuerpo, como si los hábitos saludables y no saludables no afectaran la forma de pensar. No obstante, un estilo de vida saludable mejorará los procesos de memoria. Es por eso que dormir es una de las actividades más importantes para la salud del cerebro. El período de sueño depende de la edad, dieta, entre otros. Sin embargo, el tiempo considerable para dormir es de ocho a nueve horas.