Ocho infusiones para bajar el azúcar y disminuir el riesgo de padecer diabetes

Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo.

La diabetes es catalogada como una enfermedad crónica y hace que la glucosa (azúcar) en la sangre se eleve de manera desmedida. Cuando este padecimiento no se controla puede traer graves complicaciones para la salud, por eso los pacientes diagnosticados deben hacerse chequeos médicos constantes y seguir las recomendaciones que les haya suministrado el profesional de la salud al pie de la letra.

Los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) explican que el organismo descompone la mayoría de productos que consume en azúcar y los libera por el torrente sanguíneo para que el cuerpo los pueda usar como energía o combustible.

“El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la utilicen como energía. Con diabetes, el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede emplearla adecuadamente. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo”.

Bebidas para reducir los niveles de glucosa en la sangre

El portal de salud, belleza y cuidado personal Mejor con Salud brinda la lista de unas bebidas a base de productos naturales que pueden reducir los niveles de glucosa en la sangre siempre y cuando se acompañen de una dieta sana y de la práctica frecuente de actividad física. Antes de ingerirlas se recomienda contar con la aprobación de un profesional de la salud.

Té verde

Ingredientes:

1 cucharadita de té verde (3 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación:

Verter la cucharadita de té verde en una taza de agua hirviendo.

Tapar la bebida, dejarla reposar durante 10 minutos y pasarla por un colador.

Consumir hasta 3 tazas al día.

Té negro

Ingredientes:

1 cucharadita de té negro (3 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación:

Agregar la cucharadita de té negro en una taza de agua hirviendo.

A continuación, dejar reposar la bebida 10 minutos y pasarla por un colador.

Consumir 2 o 3 tazas al día.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

Té de salvia

Ingredientes:

2 cucharadas de hojas secas de salvia (8 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación:

Incorporar las hojas de salvia seca en una taza de agua hirviendo y tapar la bebida.

Pasados 10 minutos, colar y consumir.

Ingerir 2 tazas al día, preferiblemente antes de las comidas principales.

Té de canela

Ingredientes:

3 astillas de canela.

1 taza de agua (250 ml).

Preparación:

Poner a hervir las astillas de canela en una taza de agua.

Cuando llegue a punto de ebullición, retirar del fuego y dejar reposar durante 10 minutos.

Consumir 2 tazas de la bebida al día.

Té de moringa

Ingredientes:

1 cucharada de hojas moringa (5 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación:

Verter las hojas de moringa en una taza de agua hirviendo y tapar la bebida.

Posteriormente, dejarla reposar 10 minutos.

Pasado este tiempo, filtrarla con un colador y consumirla.

Ingerir hasta 2 tazas al día.

Té de manzanilla

Ingredientes:

1 cucharada de manzanilla seca (5 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación

Incorporar la manzanilla seca en una taza de agua hirviendo.

Dejar reposar la bebida 10 minutos y pasarla por un colador.

Consumir 2 o 3 tazas al día, antes de las comidas principales.

Té de manzanilla para regular los niveles de glucosa en la sangre. - Foto: Getty Images

Té de carqueja

Ingredientes:

2 cucharadas de carqueja (20 gramos).

1/2 litro de agua (500 mililitros).

Preparación:

Agregar la planta en el agua hirviendo y dejarla reposar de 5 a 10 minutos.

Luego, colar la infusión y consumir 2 o 3 tazas al día.

Té de hibisco

Ingredientes:

1 cucharada de hibisco (5 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación:

Incorporar la planta en una taza de agua hirviendo.

Tapar la bebida y dejarla reposar.

Filtrarla con ayuda de un colador.

Repetir su ingesta 2 o 3 veces al día.