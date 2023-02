Ojo: estas son las enfermedades bucales que son contagiosas

Muchas veces, las enfermedades bucales contagiosas pueden pasar desapercibidas porque no todas suelen manifestar signos o síntomas de alarma en la boca. Sin embargo, hay distintas vías y forma en las que una enfermedad puede propagarse, por lo cual se debe tener mayor precaución a la hora del contacto físico con una persona que contrae este tipo de enfermedad.

De acuerdo con la revista Mejor con Salud las enfermedades bucales contagiosas se pueden clasificar en los siguientes grupos:

Infecciones que se transmiten entre personas y tienen síntomas típicos en la boca: sífilis, herpes, virus del papiloma humano (VPH).

Enfermedades infecciosas que se transmiten por la saliva: mononucleosis, mano-pie-boca, resfríos.

Patologías de la boca que necesitan microbios para desarrollarse: caries, periodontitis.

Para entender como pueden llegar a impactar cada una de estas enfermedades, la revista en mención explica las patologías que se pueden contraer por contacto por saliva o síntomas típicos en la boca.

Se debe detectar a tiempo este tipo de enfermedades para que no se propaguen por todo el cuerpo. - Foto: Getty Images

Sífilis

Esta es una infección de transmisión sexual que comienza con una lesión en los órganos genitales, pero si se practica sexo oral, pueden aparecer en las mucosas orales. Si no se realiza un abordaje a tiempo, la infección puede avanzar y complicarse aún más. Como una de las enfermedades bucales contagiosas, la sífilis aparece con lesiones concretas en la boca de los pacientes. “En su forma primaria o más temprana, hay quienes pueden tener una úlcera en el paladar o en los labios. Esta úlcera tiene una base roja, pero el resto es de color marrón o más oscuro. No siempre resulta fácil diferenciarla de las aftas que causan otras patologías”.

El VIH en algunos casos es considerada una enfermedad bucodental contagiosa. - Foto: Pantherstock

Herpes oral

El agente causal es el virus del herpes simple tipo 1 y suele presentarse pequeñas ampollas. Cuando se rompen, se drena el líquido y luego se forma una costra para el proceso de la cicatrización. De hecho, este líquido se considera el más contagioso y en el momento en que las ampollas comienzan a reventar por sí solas, la persona tiene más capacidad de transmitir el virus a los otros, por contacto directo o a través de utensilios de uso diario, como toallas o cubiertos.

Virus del papiloma humano

Existen múltiples tipos del virus VPH, aunque los que causan enfermedades bucales contagiosas son algunos, más no aquellos que se vinculan con las verrugas genitales y el riesgo de cáncer de cuello uterino en las mujeres. De hecho, la lesión típica del VPH en la boca es un papiloma o una verruga. También puede suceder que la persona que porta el virus ni siquiera se entere de su presencia en la mucosa, porque las lesiones no se han desarrollado o porque son tan pequeñas, que no molestan.

El herpes oral es una enfermedad contagiosa. - Foto: Getty Images

Mononucleosis

A esta afección también se le denomina enfermedad del beso, que es una infección que se origina por el Epstein-Barr (VEB) que se transmite por la saliva. Cuando el virus ingresa al cuerpo, pasa casi un mes para que se desarrollen los primeros síntomas. Para tratar esta enfermedad no hay un tratamiento específico, solo se debe descansar, así como hidratar constantemente el organismo.

Mano-pie-boca

Es una enfermedad clásica de la infancia, sobre todo en los niños pequeños que asisten a guarderías y jardines. El virus causal es el coxsackie A16 y se transmite a través de la saliva o las heces. Normalmente, puede aparecer una erupción, que puede o no ser dolorosa, en las manos, en los pies y en la boca, y también puede haber algo de fiebre e irritabilidad.

Resfríos

Los resfríos son una enfermedad infecciosa respiratoria que se produce por el frío o la exposición a bajas temperaturas. Esta afección se incluye dentro de las enfermedades bucales contagiosas porque las góticas de salivas viajan por el aire hasta encontrar otro cuerpo para contagiar.