Con frecuencia el cáncer no causa dolor, por lo que no se debe esperar a sentirlo para visitar al especialista.

Ojo: Tos o ronquera que no desaparece podría ser un síntoma de cáncer

El cáncer se caracteriza por ser una enfermedad silenciosa en sus inicios y es posible que los síntomas aparezcan cuando ya la afección está muy avanzada y el tratamiento llegue demasiado tarde.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos asegura que si una persona tiene síntomas que no mejoran después de unas cuantas semanas, es necesario ver al doctor para que los problemas puedan ser diagnosticados y tratados tan pronto como sea posible. Con frecuencia, el cáncer no causa dolor, por lo que no se debe esperar a sentirlo para visitar al especialista.

Las señales de que hay presencia de cáncer pueden ser diversas dependiendo de la parte del cuerpo afectada. Una de ellas es la tos o ronquera que no desaparece. Cuando esta situación se presenta se debe prestar mucha atención, pues es posible que indique que hay cáncer de laringe, según el Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación de Estados Unidos.

A veces el cáncer de laringe no se detecta hasta que no aparece una masa. - Foto: Getty Images

La Sociedad Americana de Cáncer explica que los cánceres de laringe que se forman en las cuerdas vocales (glotis) con frecuencia evidencian la señal anteriormente mencionada, lo que puede conducir a que estos cánceres sean detectados en etapas muy iniciales. “Las personas que presentan cambios en la voz (como ronquera) que no se alivia dentro de dos semanas deben consultar inmediatamente a su médico”, precisa la mencionada fuente.

De acuerdo con los especialistas, cuando la enfermedad no se genera en las cuerdas vocales, la ronquera sólo ocurre después que estos cánceres alcanzan una etapa más avanzada o se han propagado a estas cuerdas. “A veces, estos cánceres no se descubren hasta que se han extendido hasta los ganglios linfáticos y la persona nota una masa que crece en su cuello”.

Otros síntomas

Los expertos aseguran que los cánceres que se inician en el área de la laringe por encima de las cuerdas vocales (supraglotis), por debajo de las mismas (subglotis) o en la hipofaringe usualmente no causan cambios en la voz, y, por lo tanto, se suelen descubrir en etapas más tardías. En estos casos, los signos pueden incluir:

La tos constante puede ser una señal de cáncer en la garganta. - Foto: Getty Images / Daniel Allan

Un dolor de garganta que no desaparece

Tos constante

Dolor al tragar

Dificultad para tragar

Dolor de oídos

Dificultad para respirar

Pérdida de peso

Una protuberancia o masa en el cuello (debido a propagación del cáncer a los ganglios linfáticos adyacentes).

Factores de riesgo

Algunos de los factores de riesgo que inciden en el desarrollo de esta afección son los siguientes, de acuerdo con el instituto de investigación Mayo Clinic.

Fumar es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de laringe. - Foto: Getty Images

Consumo de tabaco, que incluye cigarrillos y tabaco de mascar

Ingesta excesiva de alcohol

Infecciones virales, incluido el virus del papiloma humano y el virus de Epstein Barr

Dieta sin frutas ni verduras

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Exposición a sustancias químicas tóxicas en el trabajo

¿Cómo prevenir el cáncer de laringe?

Los expertos indican que no se ha comprobado que haya alguna forma de prevenir el cáncer de garganta, pero se pueden adoptar medidas para reducir el riesgo de padecerlo:

Deja de fumar o no fumar nunca. Si la persona fuma, la recomendación es que deje de hacerlo; si no lo hace es mejor que no empiece con este hábito.

Reducir el consumo de alcohol ayudaría a prevenir el cáncer en la garganta. - Foto: Getty Images