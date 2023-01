Dolor de garganta persistente, esta es la enfermedad grave que puede advertir

El dolor de garganta es un malestar que, generalmente, es causado por un resfriado o una gripa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan otras de las causas que pueden provocar este dolor:

Virus

Bacterias estreptocócicas del grupo A, que causan la infección de garganta por estreptococos (llamada también faringitis estreptocócica).

Alergias.

Tabaquismo o exposición al humo de segunda mano.

Fumar tiene efectos negativos en la salud. Asimismo, el humo de segunda mano. - Foto: Getty Images

Asimismo, la Sociedad Americana de Cáncer explica que los cánceres que inician en la supraglotis, subglotis o hipofaringe no causan cambios en la voz. Sin embargo, uno de sus síntomas es un dolor de garganta que no desaparece. Esto no significa que al tener este malestar se tenga cáncer, pero es importante consultar a un doctor para que realice las pruebas necesarias y brinde un diagnóstico correcto.

Además de este síntoma, a continuación otros que pueden advertir sobre esta enfermedad:

Tos constante

Dolor al tragar

Dificultad para tragar

Dolor de oídos

Dificultad para respirar

Pérdida de peso

Una protuberancia o masa en el cuello (debido a propagación del cáncer a los ganglios linfáticos adyacentes)

Los cambios en el peso, de forma involuntaria, puede indicar afecciones de salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El cáncer en la garganta puede ser de dos tipos: hipofaringe y laringe. Esto ocurre cuando en la parte inferior de la garganta las células crecen descontroladamente.

“Casi todos los cánceres de laringe o de hipofaringe se desarrollan a partir de las células planas y delgadas llamadas células escamosas que se encuentran en el epitelio, la capa más interna que reviste a esas dos estructuras. El cáncer que se inicia en esta capa se conoce como carcinoma o cáncer de células escamosas”, detalla la Sociedad Americana de Cáncer.

¿En qué otras ocasiones se debe acudir al médico?

Según indican los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, en caso de tener dolor de garganta y los siguientes síntomas es importante consultar a un médico:

Un dolor de garganta grave o que dura más de una semana

Dificultad al tragar

Falta de aliento

Dificultad para abrir la boca

Dolor articular

Dolor de oído

Erupción cutánea

Fiebre superior a 101 °F (38,3 °C)

Sangre en la saliva o flema

Dolor de garganta recurrente con frecuencia

Un bulto en el cuello

Ronquera que dura más de dos semanas

Hinchazón en el cuello o la cara

Cáncer de cabeza y cuello - Foto: Cáncer de cabeza y cuello

Cáncer metastásico

El cáncer puede iniciar en un órgano, por ejemplo el pulmón, y diseminarse a otra partes del cuerpo, es decir, hacer metástasis.

“El cáncer metastásico se llama igual que el cáncer primario. Por ejemplo, el cáncer de seno (mama) que se diseminó al pulmón se llama cáncer de seno metastásico, no cáncer de pulmón. El tratamiento es para el cáncer de seno en estadio IV, no para el cáncer de pulmón”, detallan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Es importante seguir las recomendaciones que brinda el médico que supervisa el tratamiento para combatir el cáncer, para contribuir positivamente a la recuperación de esta enfermedad. Asimismo, es clave contar con una red de apoyo, ya sea de amigos o miembros de la familia, para atravesar este proceso.

