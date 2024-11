Tedros reiteró sobre la necesidad de basar las noticias en hechos y no en el miedo. "Este no es momento de centrarse en la palabra que usamos. Eso no evitará una sola infección hoy, ni salvará una sola vida", dijo. E instó a que se use el tiempo para que todos los países, comunidades, familias e individuos se concentren en la preparación.

El director explicó que la decisión de la OMS sobre si usar la palabra "pandemia" o no está basa en una evaluación continua de la propagación geográfica del virus, la gravedad de la enfermedad que causa y el impacto que tiene en toda la sociedad. Por el momento, para la institución, no hay una propagación mundial incontenible o muertes a gran escala, pero eso no significa que no exista el riesgo.

"¿Este virus tiene potencial pandémico? Por supuesto que sí. ¿Ya llegamos? Desde nuestra evaluación, todavía no. Entonces, ¿cómo debemos describir la situación actual? Lo que vemos son epidemias en diferentes partes del mundo, que afectan a los países de diferentes maneras y requieren una respuesta personalizada", afirmó.