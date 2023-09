Hay momentos en la vida en los que el trabajo se puede convertir en un enemigo. Sea por las condiciones, porque realmente no es algo que apasione, por otras personas o por las causas que sea y es aquí cuando la idea de cambiarlo aparece.

Hay personas que no están a gusto en sus trabajos y cuando no se está conforme hay dos opciones: aguantar por nuevas oportunidades o cambiarle el rumbo a la situación. Cuando se decide por la segunda, esta es una decisión compleja en la que se evalúan numerosos factores.

Oración para nuevas oportunidades laborales

Oh señor que mora en lo alto

Nos mantenemos al margen de mal para que este no pueda

Tú que tanto me has beneficiado, Dios padre, y todo

Lo que he obtenido solo se debe a ti.

No solo no me siento cómodo durante