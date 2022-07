Pérdida de peso: ¿qué engorda más, el almuerzo o la cena?

Cuando las personas buscan bajar de peso, en muchas ocasiones recurren a dietas, pero los expertos aconsejan evitar esas recetas mágicas que pueden llegar a ser dañinas para el organismo.

Además, también se han formado unos mitos nutricionales como el que afirma que los hidratos de carbono engordan por la noche, por esta razón algunas personas eliminan estos productos como la pasta en la cena.

El deseo de adelgazar lleva a que caigan en este tipo de mitos y en recetas mágicas. Por esta razón, la recomendación es buscar asesoría especializada con nutricionistas para lograr perder peso de forma saludable sin tener que afectar el organismo.

Otro mito es que la fruta por la noche engorda, sumado a que los hidratos se acumulan por la noche en forma de grasa y hacen que se aumente de peso. Sin embargo, la recomendación de los especialistas es dejar a un lado estas creencias y lo mejor es crear hábitos en la alimentación y también con la práctica de la actividad deportiva para quemar calorías.

“El metabolismo humano es muy complejo como para regirse por una regla tan básica como que si comes algo a partir de una hora tiene un efecto distinto que a otra. Es necesario que superemos ya esa obsesión con lo que engorda y lo que no”, así lo explica el nutricionista Daniel Ursúa, autor de Nutrihabits en palabras que cita el portal Directo al paladar.

El experto también señala que bajar de peso debe ser una consecuencia de llevar a cabo hábitos saludables y no un objetivo.

Eliminar de las comidas en la noche los hidratos de carbono es uno de los pasos que algunas personas hacen para bajar de peso, pero hay que tener en cuenta que estos son macronutrientes que abarcan multitud de alimentos esenciales, como frutas, verduras y legumbres.

“El gasto energético de nuestro cuerpo no está basado únicamente en la cantidad de ejercicio que hacemos. De hecho, no es ni la variable más importante, por lo que comer la pasta a la hora del desayuno o unas horas antes de dormir no va a suponer grandes diferencias”, señala en Directo al paladar el nutricionista Daniel Ursúa. Por esta razón, no cambia mucho si se come una pasta en el almuerzo o en la cena.

El especialista afirma que la hora no es importante, lo que se debe tener en cuenta es la calidad del alimento que se consume, su cantidad y hay que medir los niveles de glucosa. Por esta razón, la clave está en seleccionar hidratos de carbono complejos; también aconsejan evitar los refinados.

Otro consejo de los expertos en nutrición es que no se debe eliminar algunas comidas, como dejar de almorzar o cenar para buscar bajar de peso rápidamente.

Tampoco se pueden eliminar algunos alimentos para reducir las calorías, pues esto solo puede causar estrés, mal humor y, “en muchos casos, ni siquiera les ayuda a bajar de peso. En otros, en cuanto dejan esos hábitos, engordan todavía más”, explican en Mejor con salud.

Además, al omitir una comida puede terminar sintiendo más hambre, lo que genera una necesidad mayor de comer más de lo normal en la siguiente comida. Por ejemplo, en el portal Niddk indican que hay estudios que muestran la relación que hay entre no desayunar y la obesidad. “Las personas que no desayunan suelen pesar más que las personas que comen un desayuno saludable”, destaca el mencionado sitio web.

Para bajar de peso, los especialistas aconsejan comer saludable, incluir frutas y verduras de todos los colores, comer porciones pequeñas y practicar deporte como salir a caminar.