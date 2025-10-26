¿El matrimonio engorda? Curioso dato revelado

Otmaro Belalcazar, experto en medicina interna y endocrinología, es uno de los especialistas más reconocidos de Colombia.

Aunque su lista de pacientes es bastante extensa, su reconocimiento ha sido más rápido porque ha atendido a varios famosos del país que le han agradecido los tratamientos que ha hecho.

Por esa razón, en conversación con Sin Filtro en SEMANA, el especialista habló sobre todo lo que se debe saber, una persona para tener hábitos saludables y conocer cuándo debe consultar a un médico.

Además, respondió a una pregunta que muchos se hacen y es si el matrimonio engorda.

El especialista asegura que posiblemente puede pasar por el cambio de rutina y porque si en la pareja hay alguno que coma mal, terminará contagiando al otro.

“De pronto, sí. El que anda por la miel algo se le pega. Si mi mejor amiga o amiga, tiene sobrepeso u obesidad, yo tengo un 27 % de posibilidades de sufrir de sobrepeso”.

Agregó: “Pero si mi cónyuge tiene sobrepeso, yo tengo un 50% de posibilidad de subir de peso. ¿Por qué? Por las rutinas, ya uno deja de cuidarse, no va a la cama sino a la nevera y cuando una persona come mal atrae a la otra que coma mal”.

En la extensa charla con Sin Filtro en SEMANA, también habló sobre la liposucción como método para bajar de peso, algo que está haciéndose sin tener la certeza de que par bajar de peso se deben cambiar los hábitos alimenticios.

“La liposucción es un procedimiento quirúrgico y estético hermoso y la cirugía estética permite que mejore la estética porque se empieza a quitar la grasa de adentro, pero el problema de las enfermedades metabólicas no es la grasa de afuera, sino la de adentro”.

Agregó: “Cuando tú quitas la grasa de afuera, que es lo que hacen los cirujanos plásticos, es quitar una bodega de grasa, pero si no cambian los hábitos de vida y no te cuidas, esa bodega vuelve y se llena. Ahí la gente dice que no le sirvió”.

Además, aclara que muchas personas que se hacen una liposucción siguen con malos hábitos alimenticios. “Si la gente no hace ejercicio y se va a comer una bandeja paisa, pues no sirve. La estética corporal se puede mejorar, pero debe haber un cuidado”.