Pilas: este es el hongo en las uñas que se puede contraer en salones de belleza

Aunque es habitual ver los salones de belleza llenos de clientes que buscan estilizar sus uñas, es importante elegir el lugar en donde se van a llevar a cabo dichos procedimientos, porque son propicios para contraer infecciones.

De acuerdo con un artículo publicado por la Clínica Mayo, el hongo en las uñas es una infección común que no solo afecta una, sino muchas, tanto de las manos como de los pies. Los síntomas más comunes son el cambio de color, su engrosamiento, el mal olor que producen, y la descamación que se observa.

Aunque la entidad señala que no siempre el hongo necesita tratamiento, es importante consultar con un médico porque esta infección provoca inflamación en la piel alrededor de las uñas; incluso, puede traer dificultad para caminar y complicar una diabetes.

¿Cuál es el hongo que infecta las uñas?

El centro especializado precisa que este hongo se llama “dermatofito”, que se conoce también como tiña. No obstante, “las levaduras, las bacterias y los mohos también pueden causar infecciones en las uñas”. Usualmente el color que se puede observar es verde o negro en la capa externa.

De acuerdo con el Manual MSD, los dermatofitos requieren queratina, una proteína para poder alimentarse, misma que está presente en la membrana exterior de la piel, las uñas y el cabello.

Aunque manifiesta que este tipo de infecciones dermatofíticas son causadas por Epidermophyton, Microsporum, y Trichophyton, “estos microorganismos pueden habitar en una persona de forma permanente y no causar jamás una infección”.

Además, hace una precisión y es que no es lo mismo la tiña que la candidiasis, ya que la primera suele aparecer en las zonas donde no hay una buena irrigación sanguínea o problemas con el sistema inmunitario, lo que quiere decir que no afecta ni la sangre ni los órganos, cosa que sí ocurre con la candidiasis.

¿Cómo prevenir el hongo de las uñas?

La Clínica da unas serie de recomendaciones sutiles para disminuir el riesgo de infección o una posible reaparición en las uñas, como:

Mantener las uñas limpias con un lavado frecuente e incluso sugiere la aplicación de un endurecedor para fortalecer su cutícula. Cambiar las medias varias veces al día. Usar el calzado adecuado para la circulación apropiada del aire. Si hay una infección, no se aconseja poner uñas postizas.

El hongo en las uñas de los pies

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus, existe una infección conocida como el pie de atleta, un hongo que se acomoda entre los dedos de los pies. Los síntomas principales son: comezón, enrojecimiento de la piel y eccema.

La aparición de este problema de salud se debe a:

Usar medias que están sucias

La no higiene de los pies

Caminar sin el calzado correcto en terrenos como vestidores o piscinas, por ejemplo.

Aunque el hongo puede desaparecer con el paso de los días, o quizá semanas, en algunos casos, esto no sucede. Por esto, se recomienda consultar con un médico que dará el tratamiento adecuado.

La Clínica Mayo precisa que las personas que tienen diabetes y creen tener pie de atleta deben acercarse a un centro médico. Cabe mencionar que esta infección puede ser contagiosa y riesgosa para aquellos que nunca la han padecido.

Las personas que tienen diabetes y creen tener pie de atleta deben acercarse a un centro médico.

¿Cómo prevenir el pie de atleta?

Además, la entidad de salud e investigación americana da algunos consejos que pueden ayudar a contrarrestar la aparición de esta infección, tales como: