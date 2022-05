¿Por qué algunas personas se enferman menos que otras?

¿Quién no ha tenido ese amigo o conocido que nunca parece enfermarse? Sí, aparentemente su organismo es a prueba de todos los virus, fracturas, lesiones y demás condiciones de salud que pudieran afectarlo.

Sin embargo, no es tan así. De acuerdo con el portal de MGC Mutua, una entidad aseguradora especializada en la asistencia sanitaria, varios estudios han demostrado que cada persona tendrá al menos 200 catarros, a lo largo de su vida, por lo que nadie estaría exento de enfermarse. No obstante, sí existen personas que se enferman menos que otras.

“No se sabe si hay algún secreto en las personas que no enferman nunca y, si lo hay, bien escondido está, porque la ciencia no ha dado con él. No hay ningún indicio de que haya factores que puedan cuantificarse, a los que achacar ese ‘siempre está sano’”, aseguran desde la institución.

Asimismo, las personas que no se enferman constantemente son aquellas que pueden reaccionar mejor frente a ciertos virus. Según explican, lo anterior no obedece, necesariamente, a tener un sistema inmune mejor, sino que sus organismos pueden responder adecuadamente ante ellos, ya que algunas personas heredan ciertos genes del sistema inmunitario que les ayudan a hacerlo.

Pese a que no existe un secreto mágico para no enfermarse, de acuerdo con los profesionales de la salud, fortalecer las defensas es vital para garantizar el correcto desempeño del sistema inmunitario, para estar mejor preparados y protegidos frente a los virus y demás afecciones.

Consejos para subir las defensas y mejorar la salud del sistema inmune

Un artículo publicado por DoctorAkí, la plataforma de Seguros Bolívar que responde a las inquietudes de los pacientes, se enlistan seis recomendaciones para fortalecer el sistema inmune y defenderse de cualquier riesgo.

1. Llevar un estilo de vida saludable

Esta es la clave no solo para tener un sistema inmune fuerte, sino también para gozar de bienestar, prevenir el desarrollo de ciertas afecciones, tener un desempeño eficiente a lo largo de la jornada y cientos de beneficios más.

Uno de los factores determinantes para disfrutar de buena salud es la alimentación. Por ello, aconsejan incluir en la dieta ingredientes que sean ricos en antioxidantes, ya que estos se destacan por su acción efectiva para la prevención de enfermedades, ralentizar el envejecimiento y proteger al organismo de la artritis, las alergias y los virus.

Entre estos alimentos se encuentran el aguacate, el salmón, las legumbres, los cítricos y las frutas. Además, algunos alimentos ricos en zinc como los huevos y cereales también resultan beneficiosos.

2. Sostener relaciones sexuales sanas

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Wikes en Pennsylvania, Estados Unidos, referenciado por DoctorAkí, llevar una vida sexual activa, tomando todas las medidas de cuidado necesarias, puede influir en el bienestar del cuerpo. Según afirmaron, mantener relaciones sexuales puede contribuir a prevenir enfermedades como la depresión, el insomnio y la gripe.

3. Dormir bien

El descanso es fundamental para que el cuerpo recupere las energías que perdió durante el día. “Dormir entre siete y ocho horas es esencial para la buena salud. Si te es difícil conciliar el sueño y te despiertas varias veces durante la noche, es importante que acudas a un especialista”, precisan en el artículo referido anteriormente.

4. Meditar

Ángela Losada, coach en meditación y mindfulness, comparte en EficienteMENTE, los principales seis pasos de la meditación para que todas las personas puedan dedicarse, al menos, un minuto de calma diariamente.

Encontrar una posición relajada y cómoda.

Cerrar los ojos.

Tomar conciencia de la respiración.

Dejar que la mente divague mientras se sigue respirando de manera consciente.

Seguir respirando por el tiempo que se tenga disponible (esta meditación puede durar entre 1 y 30 minutos).

Abrir lentamente los ojos y volver a la rutina con más tranquilidad.

5. Realizar actividad física regular

Este buen hábito hace parte de un estilo de vida saludable. De acuerdo con DoctorAkí, realizar actividad física puede ayudar a mejorar la capacidad cardiovascular, además de conservar el cuerpo en forma. Otro de los beneficios asociados a esta práctica es el fortalecimiento del sistema inmunológico.

6. Reír

Isabel Rodero, pedagoga del Centro TAP (Tratamiento Avanzado Psicológico), consultada por el portal de salud Cuídate Plus, explica que “la risa tiene efectos beneficiosos que podemos diferenciar a nivel físico y psicológico”. Entre ellos, se destaca que el organismo produce más anticuerpos, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario.