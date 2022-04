¿Qué le sucede al cuerpo si no tiene relaciones sexuales?

En algún momento de su vida, la mayoría de las personas han vivido o pasarán por un período de abstinencia o sequía, entendido como un momento en el que no sostendrán relaciones sexuales con nadie, ya sea de forma voluntaria o no. No está de más recordar la época de confinamiento obligatorio por la covid-19, que llevó a que cientos de parejas tuvieran que suspender sus encuentros sexuales y recurrir a otras alternativas para mantener viva la pasión.

En ese entonces, y todavía, algunas personas continúan preguntándose si no tener sexo puede tener efectos significativos sobre la salud del cuerpo. De acuerdo con el portal Vanidades, este fue el tema de investigación de un estudio realizado por el Instituto Kinsey en Estados Unidos, llamado Sexo y relaciones en el tiempo de covid-19. Entre sus resultados, destaca el portal, el 44 % de los encuestados aseguró que su vida sexual había disminuido durante la pandemia.

Estos son algunos efectos de no tener sexo por un largo tiempo

Según el blog de salud de Flo, una plataforma que ayuda a las mujeres a conocer mejor su ciclo menstrual, hay una serie de consecuencias negativas que puede experimentar el organismo al no tener relaciones sexuales durante un largo período.

En primer lugar, la ginecóloga y consultora médica en Flo, Tanya Tantry, asegura que tener sexo constante es bueno para el sistema inmunitario, ya que fortalece al cuerpo para protegerse ante enfermedades mediante la liberación de endorfinas. Por lo tanto, la abstinencia puede hacer al organismo más vulnerable frente a los resfriados.

Dolor o molestias en las relaciones sexuales

Asimismo, explica la experta, la salud vaginal se ve afectada durante períodos de sequía, por lo que volver a tener relaciones puede ser doloroso, ya que la zona no produce la suficiente lubricación para que el sexo sea más placentero y cómodo, teniendo en cuenta que además el cuerpo femenino tarda más tiempo en excitarse. Por eso, se recomienda la masturbación para mantener en buen estado la salud vaginal.

Algo similar sucede con los hombres, puesto que la falta de relaciones sexuales los puede volver más propensos a sufrir disfunción eréctil, según asegura el portal Vanidades, además que puede afectar su salud sexual, ya que las eyaculaciones regulares contribuyen a prevenir el cáncer de próstata, un beneficio que se reduce.

Alteraciones en el ciclo menstrual

La experta Tanya Tantry resalta que para algunas personas el sexo alivia los dolores durante la menstruación, bien sea por el incremento de endorfinas o por las contracciones uterinas que tienen lugar con el orgasmo. Aunque no es necesario tener relaciones sexuales para calmar estas molestias, agrega, es un beneficio valioso y que se puede obtener a través de la masturbación.

Perjudicial para la salud del corazón

Tanya Tantry explica que la abstinencia o tener relaciones sexuales con poca regularidad aumenta las probabilidades de sufrir alguna enfermedad cardiovascular. La razón es sencilla: el sexo funciona como una forma de hacer ejercicio, lo cual es fundamental para un estilo de vida saludable y el bienestar físico; de hecho, un estudio de la Universidad de Alabama, referenciado por Vanidades, afirma que 10 minutos de sexo queman hasta 40 calorías. Además, contribuye a conservar el equilibrio en los niveles de estrógenos y progesterona, lo que disminuye el riesgo de una cardiopatía.

Aumenta el nivel de estrés y ansiedad

Durante el sexo se liberan hormonas como la oxitocina y las endorfinas en el cuerpo, las cuales son beneficiosas para regular los niveles de estrés y ansiedad. Al reducir la frecuencia en las relaciones sexuales, hay probabilidad de que el organismo no libere con la misma constancia estos neuroquímicos, lo que puede generar no solo el incremento en la ansiedad y el estrés, sino también alterar el sueño, haciendo más difícil dormir bien y produciendo molestias como el insomnio.

Bienestar de la pareja

En caso de estar en una pareja, no tener relaciones sexuales de forma constante puede afectar el vínculo ya que, de acuerdo con la experta, el sexo es una forma en que los compañeros se sienten emocionalmente conectados. Esto puede generar una frustración en la relación, generando estrés, apatía, falta de apetito sexual o desinterés.

Algunos beneficios

De acuerdo con la organización Planned Parenthood, las personas que están en un período de abstinencia también pueden tener algunas razones de base para hacerlo y que les generan una serie de beneficios como: