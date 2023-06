¿Por qué dicen que el alma pesa 21 gramos?

Dentro de la creencia popular se cree que el alma es esa parte del cuerpo intangible del ser humano, la cual se relaciona con su capacidad de sentir y pensar. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), “en algunas religiones y culturas, (es una) sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos”.

El portal Filosofía.org menciona que el alma se puede referir a un concepto religioso, teológico, filosófico, psicológico, antropológico, entre otros, siendo usado en el concepto “tradicional” y “clásico”.

Por ejemplo, explica que el alma para un grupo de creyentes de la sociedad es un hálito, soplo o aliento, relacionado con la vida, que en el griego se llama pneuma.

Es entonces que el alma es un término que puede variar según donde se utilice, de hecho, el sitio web menciona que en “el pensamiento chino arcaico no se suponía que todos los individuos tuviesen necesariamente alma”, puesto que creía que, era un espíritu o Dios que venía del cielo y podría entrar al cuerpo de una persona, si así lo deseaba, y permanecer él.

No obstante, otra creencia suele manifestar que el alma puede ser “realidad aérea” que transita por el mundo de los vivos y, se manifiesta de diferentes maneras.

A la lista de pensamientos se suma aquel que asegura que la el alma puede salir y entrar del cuerpo, tendiendo en cuenta un aspecto divino, a través de la purificación y la contemplación.

El alma es un "hálito", según el estudio. - Foto: Getty Images

“El alma no es un principio que informa el cuerpo y le da vida; es algo de naturaleza, esencialmente no sensible y no material”, añade en su página oficial. Incluso recuerda el pensamiento platónico que dice que: “El alma era para él una realidad esencialmente inmortal”. Lo que en otras palabras quiere decir que, no muere.

Y es entonces que muchos son los conceptos desde la antigüedad que señalan el alma como parte del cuerpo del ser humano, que cuestiona su materialidad y medición, como por ejemplo, la pregunta ¿por qué el alma pesa 21 gramos?

¿El alma pesa 21 gramos?

Esta afirmación apunta a una investigación publicada para el año 1907 del doctor Duncan MacDougall de Haverhill, Massachusetts, que argumenta que si el alma existe, debe ser medible, aunque se considere intangible.

Según The Conversation, un medio con línea investigativa, explica que el doctor se enfocó en seis pacientes que iban a morir de manera inminente, todo para poder “medir” sus almas en el momento de su defunción.

El alma para algunos transita en dentro de los seres vivos. - Foto: Getty Images

Resulta que para controlar su experimento, el medio explica que el doctor decidió tener dos perros, una variable de regulación y contraparte, porque en la conclusión de su proyecto, los animales al morir no perdieron peso, lo que determinó —para él—, que no tenían alma, contrario a los seres humanos.

Por eso, con una báscula de precisión “cuyo margen de error no liberaba los 5,6 gramos”, marcaba el peso que tenía la persona justo cuando moría. Es decir que de los seis pacientes en cuestión, solo uno logró pesar en su óbito 21,3 gramos, como respuesta a la pregunta, ¿el alma pesa 21 gramos?

Además, cabe resaltar que los otros pacientes no perdieron peso; mientras que otros sí lo hicieron pero no de manera relevante.

Algunas personas aseguran que el alma es "inmortal". - Foto: Getty Images

Sin embargo, MacDougall recibió varios comentarios sobre lo afirmado de su método científico, la precisión y otras variables que, responden que si los perros no perdieron peso podría deberse a que ellos no tienen glándulas sudoríparas. Incluso la crítica manifestó que no había forma de asegurar en qué momento exacto una persona moría.

Cabe resaltar que en su momento la revista que publicó los resultados de dicha investigación fue American Medicine, explica el medio investigativo.