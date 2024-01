¿Qué alimentos bajan el azúcar y mejoran la sensibilidad a la insulina?

En el primer caso, significa que hay una gran cantidad de esta sustancia en el torrente sanguíneo y ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina , según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Hay ocasiones en que las células se vuelven resistentes a la insulina y no la pueden usar de manera efectiva, indica el portal Healthline , por lo que se habla de resistencia a la misma. Si una persona es diagnosticada con esta afección, significa que el páncreas produce la hormona, pero el cuerpo no la utiliza correctamente. Esto aumenta el riesgo de desarrollar prediabetes y, finalmente, diabetes tipo 2.

De acuerdo con los expertos, no siempre la insulina puede cumplir bien con sus tareas, pues hay ocasiones en las que los músculos, grasa e hígado no responden bien a su trabajo y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente, debido a que se presenta una resistencia a la insulina.