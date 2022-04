¿Qué beneficios tiene tomar licuado de frutos rojos?

Hoy en día los batidos y licuados de frutos son bastante usados durante el día para bajar de peso, sin embargo, existen otros que ayudan a subir defensas, aportar vitaminas, nutrientes y, además, a saciar a las personas.

Uno de estos licuados es el de frutos rojos, que resulta por ser rico en flavonoides y antioxidantes que brindan excelentes beneficios al organismo. Otro de los beneficios de esta mezcla es que también cuida la piel, pues al poseer antioxidantes combate el envejecimiento prematuro, y ayuda a mantener la piel tersa y libre de imperfecciones.

Los frutos rojos cuidan del corazón, de acuerdo con Mejor con Salud, contienen altas cantidades de polifenoles, por lo que previenen enfermedades cardíacas y promueven el buen funcionamiento del sistema cardíaco.

Debido a que el batido lleva la mezcla de frutas como las fresas, arándanos y moras, el organismo recibe las vitaminas de cada uno, en este caso, las fresas son ricas en vitamina C y B, los arándanos en vitamina C y las moras en vitaminas C y E. Además, son ricas en potasio, calcio, hierro y fósforo, minerales necesarios para que el cuerpo realice todas sus funciones y procesos.

Cabe resaltar que los arándanos son usados como tratamientos para diferentes enfermedades urinarias, y protegen las capacidades cognitivas y la vista. Por su parte, las moras contribuyen a reducir el colesterol malo. Mientras que las fresas ayudan a personas que sufren de diabetes, pues les regulan el azúcar en la sangre.

Cómo preparar el batido:

Un puñado de arándanos

6 fresas congeladas

Un puñado de moras

Un kiwi

Zumo de naranja

Los ingredientes se deben agregar a la licuadora y se dejan batir hasta que se forme una contextura o una pasta homogénea. Cuando el proceso haya terminado, el licuado está listo para el consumo.

Otros batidos que ayudan a subir defensas

En un artículo, publicado en el portal Tuasaúde, una experta recomienda el jugo de zanahoria con remolacha, una receta saludable rica en betacaroteno y hierro, ideal para subir las defensas. También, se puede preparar con jengibre para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, por lo que podría contribuir a prevenir enfermedades respiratorias como la gripe, la tos o el asma.

Ingredientes:

1 zanahoria cruda

1/2 remolacha cruda

1 cucharada de avena

1 cm de raíz fresca de jengibre

1 vaso de agua

Preparación: lavar, pelar y picar los ingredientes. Licuarlos hasta que el jugo quede homogéneo y beber un vaso al día.

La segunda receta compartida por la nutricionista Tatiana Zanin es el jugo de fresa con hierbabuena, un batido rico en vitamina C, antioxidantes y probióticos que ayudan a mantener la flora intestinal saludable.

Ingredientes:

1 taza de fresas

10 hojas de hierbabuena

1 cucharadita de semillas de chía

120 ml de yogur natural

1 cucharada de miel

Preparación: licuar todos los ingredientes y tomar un vaso al día. Las fresas pueden congelarse previamente para que el batido quede más refrescante.

La tercera opción de batido para fortalecer el sistema inmunológico es el jugo verde con limón, rico en vitamina C y folato -esta vitamina participa en la formación y reparación del ADN-, además, puede mezclarse con jengibre y miel, cuyo consumo regular se ha asociado al aumento en las defensas del organismo.

Ingredientes:

2 hojas de repollo

1 hoja de lechuga

1 zanahoria mediana

1 palito de apio

1 manzana verde

1 cm de la raíz fresca de jengibre

1 cucharada de miel

Preparación: lavar y cortar los ingredientes. Licuar y beber un vaso al día.

La cuarta y última receta es el popular batido de papaya con avena, rico en vitamina A, zinc, silicio, selenio, omegas y vitamina C, ideal para subir las defensas de manera natural.

Ingredientes:

1 yogur desnatado

2 cucharadas de avena o salvado de avena

1 nuez de Brasil o 3 almendras

1/2 papaya pequeña (150 g)

2 cucharadas de aguacate

Preparación: licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Se puede tomar de dos a tres veces por semana.