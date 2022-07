¿Qué es la memoria implícita y explícita?

La memoria es fundamental para diferentes procesos en la vida cotidiana, como preparar un examen en el colegio y la universidad o para una presentación en la empresa. Además, cualquier actividad que se aprende durante el día debe ser grabada en la memoria.

Un ejercicio tan sencillo como memorizar una canción tiene dos puntos importantes que explican en el portal Formacionyestudios, pues señalan que el proceso para memorizar es diferente cuando se quiere aprender a la fuerza, mientras que al escucharla de forma seguida, la letra se va quedando grabada más fácilmente.

Según el sitio web Aptus, es importante entender la diferencia entre la memoria implícita y explícita.

La memoria explícita es la información que se debe recordar de forma consciente; un ejemplo de ella es memorizar las respuestas para un examen. Por otra parte, está la información que se recuerda de forma inconsciente y sin esfuerzo, esta se es la memoria implícita, esto se puede ver más claro con el ejemplo de la capacidad para conducir o montar en bicicleta.

En el mencionado portal señalan que la memoria explícita “se utiliza todos los días, ya que se usa para el aprendizaje académico, para recordar la clave del wifi o la cita que tienes para ir al médico la próxima semana. Este tipo de memoria es conocida también como memoria declarativa”.

Por otra parte, la memoria implícita es esa que ayuda a recordar cosas sin tener la intención y de forma consciente se almacenan en la memoria. “Este tipo de memoria es inconsciente e involuntaria. También se conoce como memoria no declarativa, ya que no es posible que sea consciente… es una memoria automática”, explican en Aptus.

Cualquiera de estas dos tipos de memoria, lo importante según los expertos es mantenerla joven y evitar su deterioro. El neurocientífico Richard Restak (profesor de la escuela de Medicina y Salud del Hospital Universitario George Washington, en Estados Unidos) señala que el deterioro del cerebro por el envejecimiento se puede ralentizar.

De acuerdo con el medio estadounidense The New York Times, el último libro de Restak sobre la mente, The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind, explica algunas herramientas como ejercicios mentales, hábitos de sueño o cambios dietéticos para mejorar la memoria.

El neurocientífico Richard Restak indica que hay unos trucos para mantener en buen estado la memoria.

Uno de los primeros consejos del especialista es prestar atención. Un ejemplo de esto sucede cuando presentan a una persona y al poco tiempo no recuerda su nombre. La recomendación de Restak es estar concentrado en ese momento, a pesar de otros factores que pueden distraer.

Uno de los ejercicios para la memoria es desafiarla, así lo señala el experto, quien aconseja memorizar cosas tan sencillas y cotidianas como la lista del mercado, recetas o conducir sin necesidad de GPS.

Es importante entender que la pérdida de la memoria puede ser a largo o corto plazo, siendo esta última transitoria, explica el portal de salud Medline plus, por lo que se debe prestar atención a las señales para su debido tratamiento.

Esta afección puede ser ocasionada por: un traumatismo craneal, tumor cerebral, demencia, amnesia global transitoria, entre otras. Cabe señalar que la pérdida de la memoria puede ser la principal alerta para padecer demencia.

Para mejorar la memoria, la Clínica Mayo brinda una lista de consejos que podrían ayudar a mejorar la memoria, entre las que se encuentran:

Llevar a cabo una actividad física: el ejercicio es vital para la salud del cuerpo y así mismo incrementa el flujo de sangre que influye en el cerebro, por lo que puede ayudar a mejorar la memoria.

Socializar y compartir con familiares y con amigos siempre será una de las actividades que le darán no solo salud al cuerpo sino al alma, por lo que la institución americana de investigación explica, que esta puede contribuir a la no aparición de la ansiedad y la depresión, que pueden ser factores para la pérdida de la memoria.