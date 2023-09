¿Qué es lo que no pueden comer las personas que sufren taquicardia?

Hay alimentos que no son sanos como los productos ultraprocesados, la comida chatarra o los que tienen un alto contenido de azúcares añadidos. Y aunque se pueden consumir de vez en cuando, es ideal tener un control sobre estos, pues pueden ser perjudiciales para la salud.

“Es posible que la taquicardia no provoque síntomas ni complicaciones. Sin embargo, de no tratarse, algunas formas de taquicardia pueden provocar problemas de salud graves, incluidos la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares o la muerte cardíaca repentina ”, explica el mencionado portal.

No obstante, es necesario aclarar que una frecuencia cardiaca no siempre significa una complicación en la salud, por ejemplo, cuando se hace actividad física es posible que se altere y esto no es un sinónimo de que algo está funcionando mal.