¿Qué pasa en el cuerpo si se toma agua de manzana con miel y limón?

La manzana contiene una fibra que ayuda a combatir el nerviosismo y a la vez sacia el apetito, es conveniente que la consuman aquellas personas que deseen dejar de fumar o deseen bajar de peso.

El agua de manzana con miel y limón es una bebida estupenda para obtener una gran cantidad de antioxidantes, con los que se hace frente a la contaminación que día a día afecta la salud pulmonar, entre otros aspectos.

Importancia de la salud pulmonar

La función principal de los pulmones consiste en tomar oxígeno y llevarlo al torrente sanguíneo. Sin esas bocanadas de aire, las células no podrían llevar a cabo sus funciones y los órganos comenzarían a fallar.

Cada persona respira alrededor de 25 mil veces al día. Las principales enfermedades pulmonares impiden respirar con normalidad, lo que se traduce como un menor aporte de oxígeno al organismo. Por ello, es importante que al percibir dolor en el pecho, ahogo o cansancio injustificado, la persona consulte a un médico experto.

Entre las dolencias más habituales de estos órganos vitales se encuentra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el cáncer de pulmón, el asma o la neumonía. El tabaco suele ser el principal desencadenante de problemas respiratorios.

A partir de lo mencionado, se mencionarán los beneficios que puede aportar el licuado de manzana verde con miel y limón.

Las manzanas verdes mejoran el funcionamiento pulmonar

Un estudio desarrollado por el departamento de Ciencias de la Salud del Hospital Saint George en Londres, Reino Unido, determinó que “las manzanas verdes pueden mejorar la salud pulmonar”.

Para llegar a esta conclusión, los expertos llevaron a cabo el siguiente experimento:

Los científicos hicieron un seguimiento a 2.500 hombres, muchos de ellos fumadores, con sobrepeso, entre los 45 y 59 años.

La mitad de ellos tomó manzanas verdes en su dieta y el resto continuó sus hábitos.

A todos se les midió de forma periódica su capacidad pulmonar, para descubrir que, después de un año, las diferencias eran, sin duda, muy llamativas entre ambos grupos.

Los amantes de cítricos y zumos, y que incluían además en su dieta manzanas verdes, tenían menos problemas que el resto para llenar de aire los pulmones y luego expulsarlo.

Si la ingesta aumentaba a dos manzanas verdes al día, superaban por 138 mililitros al resto de compañeros.

Así las cosas, los médicos especialistas indicaron que una dieta rica en antioxidantes, como la vitamina C, puede proteger los pulmones contra irritantes atmosféricos, como el ozono o el dióxido de nitrógeno.

Las vitaminas A, E y C, y los betacarotenos de las manzanas verdes potencian, aún más, el buen funcionamiento pulmonar.

El limón y su alto contenido de vitamina C

Popularmente, el zumo de limón se utiliza como remedio para desintoxicar y ‘limpiar’ los pulmones. El alto contenido de vitamina C y antioxidantes puede ayudar a proteger los alvéolos y sus tejidos de los contaminantes externos, que pueden afectar a la persona cada vez que respira.

Un artículo publicado en la revista The Journal of Pharmacy and pharmacology aseguró que “el consumo de altas dosis de vitamina C está relacionado con una menor severidad en las infecciones respiratorias”.

Miel: alimento y remedio

La miel es un alimento al cual se le han asignado diversos usos medicinales. Ahora bien, para que sea de verdad medicinal y curativa para los pulmones, la persona debe elegir la miel natural.

Es importante elegir la miel que no haya sido calentada por encima de 60 ºC ni se le hayan añadido azúcares, pues esto hace que se destruyan la mayoría de enzimas, antioxidantes y se pierde la acción antibiótica del alimento.

Por su parte, la revista Food Chemistry aseguró que “la miel tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, por lo que es muy recomendable para fortalecer el sistema inmunitario”.

A continuación, se menciona la receta del licuado de manzana verde, miel y limón, beneficiosa para los pulmones:

Ingredientes

Una manzana verde.

El zumo de un limón.

Un vaso de agua (250 ml).

Dos cucharadas y media de miel (25 g).

Preparación