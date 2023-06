¿Qué pasa en el cuerpo si se toma jugo de naranja en las mañanas?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) sugiere incluir a una dieta balanceada frutas y verduras porque son alimentos ricos en vitaminas, fibras y minerales, saludables para el organismo.

De ahí que sea importante reconocer cada una de las propiedades de las frutas como la naranja, para poder aprovechar sus usos, que no solo son gastronómicos, sino medicinales y hasta cosméticos.

Beneficios de la naranja

De acuerdo con un artículo revisado por la nutricionista, Tatiana Zanin, y publicado por Tua Saúde, la naranja es una fruta compuesta de fibra, antioxidantes como la vitamina C, potasio y otros nutrientes que la hacen ideal para consumir generalmente en las mañanas, porque puede según el sitio web:

Regular la glucosa de la sangre

La diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades, que se relaciona con los altos niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, que puede provocar daños en los riñones y los ojos, por ejemplo.

Por esto es que Tua Saúde menciona que la naranja gracias a sus fibras puede disminuir la absorción de azúcar, y por ende, regular la glucosa en la sangre, reduciendo el riesgo de diabetes.

Generalmente en las mañanas se consume jugo de naranja. - Foto: Getty Images

Fortalecer el sistema inmune

El sitio web menciona que la naranja está compuesta de vitamina A, B y C con la capacidad de estimular la formación de glóbulos blancos asociados con las defensas del cuerpo, reduciendo el riesgo de alguna complicación en las vías respiratorias.

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) señala que “los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades”.

Cambios en el estilo de vida, actividad física y buena alimentación pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune. - Foto: Getty Images

Procura la salud ocular

MedlinePlus menciona que la vitamina A es un nutriente que se almacena en el hígado que suele asociarse con los pigmentos de la retina del ojo. Por esto, la naranja puede ser ideal para la salud ocular porque está compuesta de ella fortaleciendo la visión nocturna, disminuyendo el riesgo de ceguera.

La vitamina A que contiene la naranja favorece la salud ocular. - Foto: Dattis Comunicaciones

¿Qué pasa en el cuerpo si se toma jugo de naranja todas las mañanas?

Cabe recordar que es importante conocer cuál es el Índice de Glucosa (IG) de cada alimento, que según la enciclopedia médica, lo suelen tener aquellos que están compuestos de hidratos de carbono, todo para poder controlar el azúcar en la sangre.

Resulta que entre más alto sea dicho valor, más rápido será el aumento de los niveles de glucosa en la sangre, donde 0 es el índice más bajo, pero 100 el más alto, considerando que una fruta con un IG superior a 70 incide en los niveles altos de glucosa perjudiciales para el organismo.

El Hospital Infantil SJD de Barcelona señala que la naranja tiene un IG de 35, lo que quiere decir que es bajo, pero resulta que el zumo de naranja registra un IG de 65 que se considera alto.

La naranja aporta una gran cantidad de vitamina C al organismo. - Foto: getty Images / Flashpop

A partir de ahí, el zumo de naranja también tiene un bajo valor en fibra, según Tua Saúde, por lo que sugiere una ingesta de la fruta al natural.

Además, Eat This, Not That, explica a través de una revisión de JAMA Network Open que el consumo excesivo de jugo de naranja en las mañanas podría aumentar el peso corporal gracias al azúcar y calorías que contiene.

Incluso el artículo relacionado en la revista académica The BMJ, “Consumo de frutas y riesgo de diabetes tipo 2: resultados de tres estudios prospectivos de cohortes longitudinales”, liderado por el investigador Isao Muraki, menciona concluye que el consumo de jugos de frutas incide en el desarrollo de diabetes tipo 2 siendo el más común, asegurando que -como se mencionó anteriormente- la fruta entera reduce dicho riesgo.