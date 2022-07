¿Qué pasa si se come mayonesa todos los días?

Las salsas son un producto común en la despensa del hogar. Son utilizadas para sazonar las comidas y darles un sabor diferente. Aunque a muchas personas les gusta utilizarlas en sus platos favoritos, es importante tener en cuenta que “las salsas, en su mayoría, engordan por los ingredientes con las que están elaboradas.

La mayoría son mezclas y compuestos de componentes cargados de calorías, pero nos resultan atractivas porque aportan sabor al paladar y consiguen dar mayor vistosidad a los platos”, apunta el sitio web Business Insider.

Según explica El Universal, una cucharada pequeña de mayonesa aporta 70 calorías, 3 gramos de hidratos de carbono, 5 gramos de grasa y 3 gramos de proteínas. El consumo de este producto moderadamente no es perjudicial para la salud.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que este tipo de salsas están preparadas con ingredientes como yema de huevo, vinagre de alcohol, colorante, conservantes y azúcar, los cuales tienen un gran contenido de grasas no saludables para el organismo. “Si se excede en las dosis recomendadas al contener grasas —no importa si son benéficas para las personas— se puede ir adquiriendo sobrepeso y ahí empezarían los problemas para el cuerpo”, explica el sitio web.

En caso de querer consumir esta salsa diariamente, lo recomendable es consultar con un nutricionista y recibir la atención profesional adecuada. El consumo en exceso de cualquier producto puede poner en riesgo la salud de las personas.

Remedios caseros con mayonesa

La mayonesa es utilizada por algunas personas para preparar diferentes tipos de remedios caseros, uno de ellos son las mascarillas para el cuidado del cabello. Antes de aplicarlas, lo recomendable es consultar a un especialista.

El portal especializado en cuidado personal Mejor con Salud señala los pasos para preparar un tratamiento capilar con mayonesa que, según indica el sitio web, aporta brillo, elimina la resequedad y fortalece el cabello.

Ingredientes

1 huevo.

3 cucharadas de mayonesa (30 g).

Procedimiento

En una taza añadir el huevo y batir. Agregar la mayonesa y seguir batiendo. Separar el cabello en diferentes secciones. Aplicar la mascarilla con una brocha. Dejar actuar por 15 minutos. Enjuagar con agua tibia.

Otra mascarilla que recomienda Mejor con Salud es con vitamina E para darle brillo al cabello. A continuación los pasos para prepararla fácilmente en casa.

Ingredientes

1 clara de huevo.

3 cápsulas de vitamina E.

2 cucharadas de mayonesa (20 g).

1 cucharadita de vinagre (10 ml).

Procedimiento

En un recipiente, añadir los ingredientes y revolver muy bien. Llevar la mezcla a fuego lento. Aplicar el tratamiento con una brocha desde arriba hacia las puntas. Dejar actuar por media hora. Enjuagar. Repetir al menos una vez al mes para mejorar los resultados.

Sobrepeso

Los adultos son diagnosticados con sobrepeso cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 25 y obesidad, cuando es igual o superior a 30. Aunque no hay un peso ideal y tallas perfectas para cada individuo, los médicos recomiendan estar dentro de los rangos normales, que significan un peso saludable.

Cuando las personas tienen este diagnóstico aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, unas de las principales causas de muerte en el mundo. De igual forma, las personas pueden padecer diabetes y afecciones asociadas como ceguera, amputación de miembros y diálisis.

Lo cierto es que adelgazar no es sencillo y requiere de un proceso. Pero para hacerlo no es solo seguir al pie de la letra un programa o una dieta. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de EE. UU. “Bajar de peso en forma saludable no se trata solamente de seguir una dieta o programa. Es llevar un estilo de vida estable que incluya cambios a largo plazo en la alimentación diaria y los hábitos de ejercicio”.