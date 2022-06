¿Qué pasa si se toma agua de jengibre con limón en las mañanas?

El jengibre es una raíz originaria del sudoeste asiático, pero, debido a que el jengibre crece en cualquier clima tropical, ahora puede encontrarse en varias partes del mundo. Las propiedades de esta raíz la convierte en uno de los elementos preferidos en la cocina de varios hogares.

El jengibre aromatiza los alimentos y agrega un poco de sabor, además, cuenta con grandes propiedades medicinales. Incluso, los países orientales consideran aún al jengibre esencial en la dieta diaria, como preventivo de enfermedades y colaborador de la digestión.

Además, según la Secretaria de Agroindustria de Argentina, ayuda a combatir el envejecimiento gracias a sus antioxidantes, a descongestionar el sistema respiratorio, a reducir los niveles de colesterol y a aminorar la inflamación. También, previene enfermedades asociadas a la gripe y mejora el sistema inmune.

Así mismo, el portal especializado Mejor con Salud explicó que el jengibre, combinado con cúrcuma, ayuda a combatir los dolores en las articulaciones, gracias a las propiedades analgésicas y antiinflamatorias que tienen cada una de estas raíces.

En cuanto al limón, es uno de los cítricos más consumidos en el mundo, debido a su versatilidad y cualidades nutritivas. Es muy recomendado para muchos usos de la medicina. La Procuraduría Federal del Consumidor de México explica a través de su portal web que esta fruta puede aliviar una gran variedad de afecciones, gracias a que es rica en vitamina C.

Así mismo, de acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, el jugo de un solo limón proporciona alrededor del 21 % de los antioxidantes que necesita una persona. Además, facilita la circulación de la sangre, pues contiene óxido nítrico, un vasodilatador que contribuye a relajar las paredes de las arterias.

El limón, también es una buena fuente de fibra soluble que ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo (LDL), a mantener a raya los niveles de glucosa en la sangre y al desarrollo saludable de la flora intestinal.

La combinación de estos dos alimentos (jengibre y limón) puede potenciar las cualidades de cada producto, por lo que trae grandes beneficios para el organismo. De hecho, el portal especializado en alimentación GastroLab ha explicado los favores que llegan al cuerpo producto del consumo de té de jengibre con limón, sobre todo, en las mañanas:

Ayuda a perder peso: el jengibre contiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y compuestos bioactivos que, según algunos estudios, ayuda a inhibir el aumento de peso. El consumo de este té, en conjunto con el limón, mantendrán al metabolismo funcionando correctamente para evitar el sobrepeso.

Mejora la concentración y reduce el estrés: beber una taza de té de jengibre con limón diariamente puede ayudar a mejorar los procesos cognitivos. Además, cuenta con propiedades que desinflaman aquellas partes del cuerpo en las que se presente tensión y, por lo tanto, reduce el estrés.

Alivia las náuseas: el jengibre es ampliamente utilizado para tratar las náuseas gracias a sus compuestos llamados zingiber, los cuales, ayudan a aminorar las bacterias que se puedan encontrar alojadas en el estómago. Junto con el limón, el jengibre ayudará a mejorar la digestión.

Protege la piel: según la revista especializada en salud y estilo de vida UnComo publicada a través del portal Mundodeportivo, el jengibre es un aliado para la piel, pues contiene 40 antioxidantes diferentes responsables del envejecimiento de la piel. Dichos efectos se potencian con el uso del limón en la preparación del té.

Para preparar este té, según GastroLab, se necesita: una taza de agua, una rebanada de raíz de jengibre pelado y el jugo de un limón.

Procedimiento: