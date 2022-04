¿Qué pasa si una persona come solo una vez al día?

Por lo general, organismos mundiales como la OMS indican que se debe llevar una dieta saludable, a base de frutas y verduras, para contrarrestar enfermedades como el sobrepeso o la obesidad. Sin embargo, más allá de lo que una persona consume, en términos alimenticios, existe una dieta que consiste en solo ingerir una comida por día.

En el día hay tres comidas clave que los nutriólogos dicen no pueden faltar: el desayuno, el almuerzo y la cena, la primera es la más importante y la última tiende a ser con recetas balanceadas que no generan pesadez. No obstante, la dieta OMAD no considera el trío de las principales comidas, sino que solo se restringe a una.

De acuerdo con datos consignados en el sitio web Computer Hoy, en la actualidad los planes de dieta que restringen el consumo de alimentos se han popularizado. En efecto, una de las principales razones por las que un sujeto decide acoplarse a una dieta es para bajar de peso, según la organización para jóvenes Kids Health.

Para los expertos, algunos sujetos se acoplan a un ayuno intermitente que consiste en aguantar el hambre y no comer. En esa vertiente, la dieta de “Una Comida al Día” (OMAD, por sus siglas en inglés), funciona de la misma forma como una variable de ayuno intermitente.

Como su nombre lo indica, la restricción dietaría consiste en comer una sola comida al día, lo que produce un déficit de calorías, según varios sitios de nutrición. Al perder calorías, las personas disminuyen tallas corporales, pero a diferencia de otros métodos, la mencionada dieta puede traer efectos secundarios.

“No importa la hora, solo se come una vez”, es lo que reglamenta la dieta OMAD. Este tipo de restricciones también son conocidas como dietas milagro, ya que puede traer resultados de pérdida de peso, sin medir las consecuencias, según Computer Hoy.

En la línea de las alteraciones para la salud, expertos de Healthline, popular sitio web de los Estados Unidos, dedicado a compartir información de salud física y mental, sostienen que es complicado ajustar en una sola comida los nutrientes necesarios que demanda el cuerpo durante toda la jornada.

En consecuencia, por ejemplo, una persona que decide solo comer su almuerzo, con el pasar de los días, podría sufrir una deficiencia nutricional. Esto repercute en el accionar diario de actividades que demandan energía o incluso en la concentración, señalan.

Por otro lado, quienes empiezan en el mundo de la dieta OMAD puede que no sepan que, una sola comida, aumenta el riesgo de hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre). Sin bien es cierto que los niveles de la sangre se deben controlar, para no sufrir problemas de circulación, tampoco se deben descuidar y disminuirlos, ya que podría impactar en la presión arterial y los niveles de colesterol total y LDL (colesterol malo), detalla Healthline.

Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), dice que comer solo una vez al día produce hábitos alimenticios peligrosos como los “atracones”, los cuales son trastornos de apetito desenfrenados. “Las personas pueden sentir hambre extrema, fatiga, irritabilidad, dificultad para concentrarse, náuseas, mareos y estreñimiento”, advierten los médicos.

Sea cual sea el caso, varios especialistas concuerdan que la dieta OMAD no es beneficiosa por ningún motivo para la salud. Si una persona come solo una vez al día, lo más recomendable es acudir a un doctor para tomar un tratamiento certero y oportuno, ya que existen otras alternativas para perder peso o que están ligadas a una causa específica.