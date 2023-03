¿Qué tipo de endulzantes puede comer una persona diabética?

Los endulzantes o sustitutos del azúcar pueden resultar muy útiles para algunas personas que tienen problemas con la cantidad de esa sustancia en la sangre, como los pacientes con diabetes. No obstante, es primordial tener en cuenta algunas recomendaciones antes de consumirlo.

Por ejemplo, hay productos que contienen los llamados azúcares añadidos que pueden resultar muy dañinos para la salud. Tanto es así que en Colombia la ley les exige a las marcas de productos alimenticios que incluyan un sello negro de advertencia cuando superan los umbrales establecidos de azúcares añadidos.

En una reseña escrita por la cocinera Ingrid Hoffmann para la American Association of Retired Persons (AARP) se advierte que los azúcares añadidos pueden favorecer la obesidad, el sobrepeso e incluso resultan adictivos para las personas que los consumen.

En esa medida, Hoffmann indicó que es muy importante que las personas “entrenen” su paladar, pues el consumo excesivo alimentos con dulce genera que el sentido del gusto cambie.

Y señaló que después de que le diagnosticaron lupus decidió hacer cambios para consumir cada vez menos azúcar. No obstante, reconoció que en ocasiones es muy difícil dejar de lado el sabor dulce de los alimentos, por lo cual se puede acudir a otras alternativas.

“No todos los endulzantes o edulcorantes son iguales. En las últimas décadas se han creado edulcorantes artificiales los cuales se han promovido como una mejor opción para personas que sufren de diabetes porque no alteran los niveles de glucosa”, explicó Hoffmann.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

La experta sostuvo que estos endulzantes artificiales prometen ser bajos en calorías y no incrementar la cantidad de azúcar en la sangre. Si bien sostuvo que hay evidencia científica de que estas sustancias incluso podrían ayudar a algunas personas a bajar de peso, también citó estudios en los que se advierte que podrían ser dañinos para la flora intestinal.

¿Cuáles son los principales sustitutos? Hoffmann cita tres principales que pueden ser buenos para la salud, en la medida en la que se usen de forma cuidadosa. Su predilecto, señaló, es la stevia, que puede ser de gran ayuda para las personas que tienen grandes problemas con sus niveles de azúcar en la sangre.

La estevia puede ser una gran alternativa para las personas diabéticas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Considero que es la mejor opción para diabéticos. Hay estudios que aseguran que baja la presión arterial y los niveles de azúcar. No me gusta su sabor en el café, pero sí la utilizo para endulzar batidos, yogures, cereales, etc. Además, venden una mezcla de stevia, azúcar y eritritol llamada Truvia Cane Sugar Blend que es ideal para hornear”, anotó la experta.

También hizo referencia al eritritol y el xilitol, que son alcoholes del azúcar y tampoco tienen efectos en el incremento de la glucosa en la sangre, por lo cual pueden ser usados por diabéticos. Eso sí, advirtió que en algunas personas pueden causar problemas estomacales, sobre todo si se consumen en exceso.

Por último, Hoffmann nombró la miel. Se trata de un producto netamente natural, que puede ser una gran alternativa al azúcar, pero puede generar dificultades porque sigue siendo azúcar, por lo cual no es tan recomendable para los pacientes diabéticos.

La miel puede ser una alternativa para el azúcar, pero a las personas diabéticas les puede hacer daño. - Foto: Getty Images

“Claro está, tal vez tiene menos fructosa que el azúcar de mesa y más nutrientes, pero sigue siendo adversa para las personas con diabetes”, concluyó la experta.

Es clave, sin embargo, que antes de hacer cambios en su dieta las personas diabéticas consulten a su médico de cabecera.

¿Tienen efectos secundarios?

Aunque en términos generales los endulzantes artificiales pueden prestar múltiples beneficios para la salud si se usan con moderación, hay recomendaciones que se pueden tener en cuenta antes de incluirlos en la dieta.

“Las personas a menudo tienen preguntas sobre la seguridad y los efectos en la salud de los sustitutos del azúcar. Se han hecho muchos estudios con sustitutos de azúcar aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y han mostrado ser seguros. Con base en estos estudios, la FDA declara que con seguros para el uso de la población en general”, indica MedlinePlus, la enciclopedia virtual de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Esa fuente médica, además, señala que un sustituto del azúcar como el aspartame no está recomendado para personas que padecen fenilcetonuria, una afección que les impide a los pacientes descomponer la fenilalanina, un aminoácido.

Así mismo, MedlinePlus recuerda que la Asociación Médica de los Estados Unidos señala que la sacarina debe evitarse durante el embarazo.