¿Qué tipo de personas son más propensas a tener cáncer?

A pesar de que se siguen llevando a cabo investigaciones para eliminar una enfermedad tan grave como el cáncer, hasta la fecha no se ha encontrado una cura. El cáncer es un trastorno que se da por el crecimiento y multiplicación sin control de algunas células dañadas (cancerosas) en el cuerpo. Afecta a miles de personas a nivel mundial.

Un cáncer puede surgir en cualquier parte del organismo. Por lo general, suele diseminarse a otras zonas. La quimioterapia y la radioterapia son los principales tratamientos que se utilizan para combatir esta enfermedad. Si no se detecta a tiempo, puede causar la muerte de una forma muy rápida . Por eso, los profesionales de la salud recomiendan practicarse análisis médicos con regularidad.

“Algunos cánceres pueden no formar tumores, como sucede típicamente en los de origen sanguíneo. Por otra parte, no todos los tumores son malignos (cancerosos). Hay tumores que crecen a un ritmo lento, que no se diseminan ni infiltran los tejidos los vecinos y se los considera benignos. Aunque el riesgo de desarrollar un cáncer ha aumentado, afortunadamente el riesgo de mortalidad por cáncer ha ido disminuyendo de forma considerable en las últimas dos décadas”, agrega el sitio.