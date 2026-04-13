En junio de 2025, la vida de Vanessa Herazo, una joven colombiana de 29 años, cambió para siempre. En ese momento le diagnosticaron un cáncer linfoma primario mediastinal, una enfermedad bastante agresiva que se genera en la zona del pecho.

Herazo realizó el tratamiento que generalmente se le practica a los pacientes con cáncer en el país basado en quimioterapias; sin embargo, estas en su caso no han respondido de la manera en que se esperaba.

“Fui diagnosticada con este linfoma primario mediastinal y luego de un tratamiento de quimioterapia y de inmunoterapia que recibí aquí en Colombia no he tenido ningún avance para lograr la sanidad de mi linfoma, por lo cual me siento con cuidados paliativos”, contó Herazo a través de un video.

Ante esa situación y asesorada por los médicos que la están tratando en el país, encontraron una alternativa que la puede curar: una terapia curativa llamada CAR-T. El problema es que ese procedimiento no se realiza en el país y su valor en el exterior es bastante elevado.

“El costo comercial de esta terapia asciende a más de 500.000 euros. No tengo estos recursos, por lo que junto con mi familia y amigos estamos recaudando estos fondos a través de esta campaña”, afirmó Herazo.

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Para lograr recolectar el dinero y viajar lo más pronto posible a España, donde realizarían el tratamiento, ella, junto a sus familiares y amigos, crearon una cuenta en Go Fund Me en la que los interesados pueden apoyarla en ese propósito.

Vanessa Herazo está recolectando las ayudas. Foto: Suministrada API

Asimismo, dispusieron de la cuenta de ahorros Bancolombia 816-181571-48 (cédula: 1032484663) o la llave de Bre-B: 3043783932 para los que quieran apoyarla en esta causa.

Herazo ahora tiene el propósito de recolectar este dinero para viajar lo más pronto posible a un centro médico internacional en España, el cual ya valoró su historia clínica y le aceptó este tratamiento, aunque por ahora siguen recolectando los recursos.

Según explicó la joven, el CAR-T es una terapia innovadora en la que se extraen tus propias células inmunes (linfocitos T) y se modifican en el laboratorio para volverlas a infundir en el cuerpo y que de esa manera se pueda curar.