Salud

Cáncer: estos son los principales factores de riesgo en hombres y mujeres, según la OMS

El consumo de tabaco o alcohol, las infecciones o la contaminación del aire se encuentran entre ellos.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 12:15 a. m.
Cerca de cuatro de cada 10 cánceres están ligados a causas evitables como el consumo de tabaco o alcohol, las infecciones o la contaminación del aire, según una estimación de la Agencia Contra el Cáncer (CIRC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgada el pasado martes.
Cerca de cuatro de cada 10 cánceres están ligados a causas evitables como el consumo de tabaco o alcohol, las infecciones o la contaminación del aire, según una estimación de la Agencia Contra el Cáncer (CIRC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgada el pasado martes. Foto: Getty Images

Cerca de cuatro de cada 10 cánceres están ligados a causas evitables como el consumo de tabaco o alcohol, las infecciones o la contaminación del aire, según una estimación de la Agencia Contra el Cáncer (CIRC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgada el pasado martes.

El estudio publicado en la revista Nature antes de la Jornada Mundial Contra el Cáncer, indica que 37,8% de los nuevos casos de cáncer identificados en 2022, unos 7,1 millones, estaban relacionados con causas evitables.

La importancia de los riesgos evitables es subrayada por los especialistas de salud pública y de oncología, y este trabajo busca medir mejor el impacto de esos factores en la aparición de cánceres. Otros estudios se centran en la mortalidad.

La última edición de “la carga global de enfermedades” de la OMS considera que 44% de las muertes por cáncer en el mundo son causadas por factores evitables, pero no incluía los agentes infecciosos, advierten los científicos en Nature.

Salud

“Es inconstitucional”: Profamilia rechaza Acuerdo 340 por poner barreras al aborto en Bogotá

Salud

Medicina personalizada y detección temprana transforman la lucha contra el cáncer: los tipos que más impactarán en 2030

Salud

Día Mundial Contra el Cáncer: aumento de nuevos casos en Colombia, un desafío para la salud pública

Salud

Cerca del 40% de casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse, según estudio de la OMS

Salud

Le dicen a MinSalud que la leche de una madre en duelo no pierde propiedades nutricionales, a propósito de polémico proyecto

Salud

¿El fin de las pastillas para el corazón? La nueva inyección semestral que científicos estudian

Salud

Gobierno Petro enfrenta polémica por posible restricción a madres en duelo que donan leche materna: MinSalud ajusta normas en bancos

Política

Senador Carlos Julio González, preocupado por las cifras “alarmantes” de cáncer en Colombia: “La enfermedad no puede seguir siendo una batalla silenciosa”

Contenido en colaboración

El nuevo plan para controlar y prevenir el cáncer en Colombia: “Todos tenemos que ver”

Gente

Valiente testimonio de una ex Miss Universe tras ser diagnosticada con cáncer: “Tener un cara a cara con la muerte”

Examinaron 30 factores de riesgos evitables como el tabaco, el alcohol, un índice de masa corporal elevada, la inactividad física, la contaminación del aire, los rayos ultravioleta y, por primera vez, nueve infecciones cancerígenas.

Día Mundial Contra el Cáncer: aumento de nuevos casos en Colombia, un desafío para la salud pública

Con base en datos de 185 países y 36 tipos de cáncer, el estudio apunta al tabaco como la principal causa evitable de cáncer a escala mundial, responsable de 15% de los nuevos casos, por encima de las infecciones (10%) y el consumo de alcohol (3%).

Casi la mitad de los cánceres evitables en el mundo, tanto en hombres como mujeres, se concentran en tres familias de cáncer: pulmón, estómago y cuello de útero.

Los distintos tipos de cáncer de pulmón están principalmente ligados al tabaquismo y la contaminación del aire; los de estómago se atribuyen en gran parte a una infección por la bacteria Helicobacter pylori, y el de cuello de útero en su mayoría por el virus del papiloma humano.

La detección temprana y tratamientos individualizados están cambiando los resultados frente a los cánceres con mayor impacto en 2030.
La detección temprana y tratamientos individualizados están cambiando los resultados frente a los cánceres con mayor impacto en 2030. Foto: Getty Images

Sin embargo, hay diferencias importantes entre hombres y mujeres, así como entre regiones del mundo.

La proporción de cánceres evitables es también mayor entre hombres que entre mujeres.

Entre los hombres en todo el mundo, el tabaquismo representaba cerca de 23% de los nuevos casos de cáncer, por encima de las infecciones (9%) y el alcohol (4%).

Entre mujeres, las infecciones totalizaron 11% de los casos nuevos, por encima del tabaquismo (6%) y el elevado índice de masa corporal (3%).

Medicina personalizada y detección temprana transforman la lucha contra el cáncer: los tipos que más impactarán en 2030

En todo el planeta, los cánceres evitables entre las mujeres variaba de 24% de los casos nuevos en el norte de África y Asia occidental, a 38% en África subsahariana.

Entre los hombres, la proporción más elevada se encontró en Asia oriental (57%) y la más baja en América Latina y el Caribe (28%).

Con información de AFP

VER MÁS

CáncerOMS

Más de Salud

La prevención y los avances tecnológicos salvan a miles de pacientes en Colombia

Cáncer: estos son los principales factores de riesgo en hombres y mujeres, según la OMS

Ellos dicen que el Acuerdo 340 contradice la Constitución de 1991.

“Es inconstitucional”: Profamilia rechaza Acuerdo 340 por poner barreras al aborto en Bogotá

La detección temprana y tratamientos individualizados están cambiando los resultados frente a los cánceres con mayor impacto en 2030.

Medicina personalizada y detección temprana transforman la lucha contra el cáncer: los tipos que más impactarán en 2030

La prevención y los avances tecnológicos salvan a miles de pacientes en Colombia

Día Mundial Contra el Cáncer: aumento de nuevos casos en Colombia, un desafío para la salud pública

Las células CAR T se reprograman y se concentran en atacar específicamente el tumor.

Cerca del 40% de casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse, según estudio de la OMS

Leche materna

Le dicen a MinSalud que la leche de una madre en duelo no pierde propiedades nutricionales, a propósito de polémico proyecto

Investigadores estudian nuevas terapias dirigidas a la proteína PCSK9 para reducir de forma sostenida el colesterol LDL y el riesgo cardiovascular.

¿El fin de las pastillas para el corazón? La nueva inyección semestral que científicos estudian

Foto de referencia sobre la leche materna

Gobierno Petro enfrenta polémica por posible restricción a madres en duelo que donan leche materna: MinSalud ajusta normas en bancos

Gustavo Ortega, médico especialista en medicina interna, medicina crítica, cardiología e insuficiencia cardiaca y líder cardiovascular de la Clínica General del Norte-Zentria.

Implante de corazón mecánico en Barranquilla, la nueva esperanza de vida para los pacientes cardíacos en Colombia

Esta afección puede generar a que el cabello comience a deteriorarse.

El Invima alerta por venta ilegal de cápsulas para evitar la caída del cabello

Noticias Destacadas