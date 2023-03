Sarro en los dientes: la planta que ayuda a eliminarlo

- Foto: Universal Images Group via Getty

La salud oral es muy importante. Más allá de ser un componente estético, la boca es la puerta de entrada para el proceso de digestión, que es trascendental al momento de mantener un desempeño del cuerpo equilibrado. Una de las afectaciones más comunes que presenta es el sarro. Las consecuencias más graves de tenerlo pueden llegar a ser muy dolorosas.

Por eso, hay una serie de recomendaciones que aplicadas con constancia pueden prevenir estas manchas o disminuirlas.

Esto es el sarro y así se forma

Colgate explica que el sarro, también llamado cálculo o tártaro dental, “es la placa bacteriana que se ha endurecido sobre sus dientes debido al depósito de minerales sobre la placa bacteriana. También se puede formar en el borde de las encías y debajo de ellas y puede irritar los tejidos gingivales”.

También señalan que el sarro proporciona a la placa una superficie más extensa donde crecer y más pegajosa donde adherirse, lo cual deriva en afecciones más graves como caries y enfermedades de las encías.

¿Es posible eliminar el sarro sin ir al dentista?

El portal Mundo Deportivo señala que por dinero o por costumbres hay personas a las que no les gusta ir al odontólogo. “En el caso del sarro, se ha expandido la creencia de que se puede eliminar de manera natural. Lo cierto es que sí que existen ciertos consejos que pueden ayudar a prevenir y a eliminar parcialmente la placa dental. No obstante, lo más adecuado es acudir al dentista, ya que si abusamos de algunos remedios caseros o no los hacemos correctamente, corremos el riesgo de empeorar nuestra dentadura”, aclaran.

Enjuague bucal con perejil

El perejil tiene propiedades antibacterianas y astringentes que lo que hacen, entre otras, es facilitar la eliminación del sarro antiguo. Además, ayuda con los problemas de halitosis.

Pica unas seis hojas de perejil y viértelos en una pequeña olla de agua hirviendo. Con 250 ml será suficiente.

Se deja reposar la mezcla alrededor de 10 minutos.

Una vez que se haya enfriado un poco y se enjuaga la boca con el líquido.

Finalmente, se cepilla los dientes con normalidad.

Recomiendan repetir esto tres veces al día hasta que se consigan los resultados deseados.

Seis formas de eliminar el sarro

De acuerdo con el portal Cuerpo Menta, al interior de nuestra boca viven cerca de 500 especies distintas de bacterias, que deben ser eliminadas tras el cepillado. Cuando esto no ocurre, es cuando se mezclan con la placa y forman el sarro, que tiene un 75 por ciento de contenido mineral.

También indican que la eliminación del sarro debería hacerse al menos una vez cada año en el odontólogo, pues de lo contrario su presencia bajo las encías podrá causar daños tanto a las mismas encías como a los dientes y de forma a veces irreversible.

El procedimiento se realiza por medio de un aparato de ultrasonidos e instrumentos manuales y no implica daños ni molestias notables para los dientes, solamente cierta sensibilidad al frío, al calor o a los ácidos, pasadas unas horas del proceso.

Los siguientes hábitos son fundamentales para prevenirlo o eliminarlo una vez que se encuentra en la cavidad bucal:

Cepillarse los dientes después de cada comida.

Usar hilo dental en las noches, para una buena higiene interdental.

Comer equilibradamente.

Evitar a toda costa el cigarrillo, no fumar.