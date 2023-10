Según nutriólogos, esta es la mejor hora para comer y no subir de peso

El desayuno debe ser de 6:00 a.m. a 9:45 a.m. | Foto: Getty Images

Con respecto a los horarios, los expertos enfatizan en la importancia de mantener una rutina alimenticia clave para fortalecer la correcta digestión, lo cual permite estimular y mantener la figura saludable . En ese orden de ideas, consideran que la mejor hora para desayunar corresponde al periodo de 6:00 a.m. a 9:45 a.m.

Como no es obligatorio, las meriendas solo deben estar concebidas cuando haya una falta de energía para no descompensar el azúcar en la sangre. Asimismo, la cantidad no debe ser grande, dado que terminaría afectando el almuerzo. Una opción puede ser una manotada de almendras o una taza de arándanos.