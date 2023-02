¿Splenda o stevia? Este es el mejor endulzante que debe consumir una persona con diabetes

Las personas con un diagnóstico de diabetes deben realizar cambios en su estilo de vida para evitar complicaciones de salud, especialmente con el consumo de alimentos y bebidas con azúcar.

En lugar de añadir azúcar, las personas pueden elegir no agregar o reemplazarla con otro tipo de productos. Es importante consultar con un médico antes de hacerlo. Una de las opciones son los sustitutos del azúcar, también conocidos como edulcorantes artificiales.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Regina Castro, experta de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación aclara que las personas que tienen diabetes pueden consumir la mayoría de sustitos del azúcar:

Sacarina (Sweet’N Low)

Aspartamo (NutraSweet)

Acesulfame potásico (Sunett)

Neotame (Newtame)

Advantame

Sucralosa (Splenda)

Estevia (Pure Via, Truvia)

Estos sustitutos del azúcar son una opción saludable para que las personas con algún tipo de diabetes endulcen sus bebidas o comidas. El uso debe ser moderado.

“Los sustitutos del azúcar no afectan tu nivel de glucosa en la sangre. De hecho, la mayoría de los edulcorantes artificiales se consideran “alimentos libres”. Estos alimentos contienen menos de 20 calorías y 5 gramos o menos de carbohidratos, y no cuentan como calorías o carbohidratos en un intercambio de diabetes”.

Las bebidas pueden endulzarse con otras alternativas diferentes al azúcar. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

No obstante, la experta señala que se debe tener en cuenta que otros ingredientes de este tipo de productos pueden afectar la glucosa en la sangre. Por eso, antes de utilizarlo lo recomendable es consultar con el doctor que supervisa el caso.

“Ten cuidado con los alcoholes de azúcar, como el manitol, el sorbitol y el xilitol. Estos pueden aumentar tu nivel de glucosa en la sangre. Los alcoholes de azúcar pueden provocar diarrea a algunas personas”, agrega la experta de Mayo Clinic.

Diabetes

En los pacientes diabéticos, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder de forma positiva a la insulina, hay demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Existen diferentes tipos de diabetes:

Diabetes tipo 1: este tipo de diabetes es la menos común. Se puede presentar en cualquier edad, pero la suelen padecer, por lo general, niños, adolescentes o adultos jóvenes. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina, el cuerpo no produce o produce en cantidades mínimas.

Diabetes tipo 2: este tipo de diabetes es el más común. Por lo general, se presenta en la edad adulta (sobrepeso), sin embargo, en la actualidad se presenta cada vez más en los niños. En esta enfermedad el cuerpo es resistente a la insulina y no la usa como debería.

Diabetes gestacional: este tipo de diabetes aparece en el embarazo. Esta enfermedad aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones en parto. Al mismo tiempo de que la madre y el hijo presenten diabetes de tipo 2 en un futuro.

Recomendaciones para pacientes diabéticos

Las personas diabéticas deben tener hábitos saludables para mejorar su condición de salud y evitar mayores complicaciones. Cuando se conoce en diagnóstico de esta enfermedad es fundamental incluir alimentos y productos que contribuyan al bienestar del organismo. Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala algunas recomendaciones.

Disminuir el consumo diario de sal.

Evitar comer alimentos con contenido alto de azúcar.

Durante el día, comer pequeñas porciones de comida.

Incluir alimentos integrales, frutas y vegetales.

Disminuir el consumo de grasa.

Evitar el consumo de alcohol.

Analizar la cantidad de carbohidratos que se consumen durante el día.