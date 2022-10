Té de cebolla en ayunas para regular el azúcar: así se prepara

La cebolla es un alimento con bajo contenido energético. Tiene proteínas, potasio, vitamina C, flavonoides y distintos compuestos azufrados, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición.

“Las cebollas son fuente de potasio mineral que contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso. También es fuente de vitamina C y esta contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Hay que tener en cuenta que esta vitamina es termosensible, por lo que su aporte de vitaminas disminuiría si la cebolla se consumiese cocinada”, señala la Fundación.

Este alimento contiene variedad de minerales como calcio, fósforo, magnesio, hierro, potasio, zinc, cobre, y múltiples vitaminas, como las del grupo B, vitamina C, A, entre otras.

Hay que señalar que las propiedades y cualidades nutricionales de cebolla blanca y la morada son similares y en el mercado se dispone de cebollas todo el año.

Gracias a su contenido y aporte a la salud, se ha recomendado el consumo de cebolla tanto cruda, como en diversas preparaciones, pues siempre será de ayuda para la salud. No obstante, el portal especializado en recetas naturales y salud, GastroLab Web, el té de cebolla es una excelente forma de reducir el colesterol y los triglicéridos.

Su consumo también ayudaría a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, pero con recientes estudios, se ha encontrado que este té tiene un beneficio especial para controlar el azúcar.

De acuerdo con el estudio “Effects of raw red onion consumption on metabolic features in overweight or obese women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled clinical trial”, publicado en MedLine, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el consumo de té de cebolla en ayunas puede ser ideal para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Esto porque ayuda en el funcionamiento del intestino delgado, el páncreas y el tejido graso.

Cómo preparar este té

Ingredientes:

1 taza de agua

1/2 cebolla

Miel

Preparación:

Cortar la cebolla finamente y luego machacarla.

Se extrae el jugo del alimento con ayuda de un extractor.

Se lleva a una olla y se mezcla con el agua y se deja calentar hasta que el agua esté en su punto de ebullición.

Se apaga el fuego y se deja reposar por 10 minutos.

Cuando el tiempo haya transcurrido, se sirve y se endulza con miel.

Otros beneficios de la cebolla

1. Reduce dolencias respiratorias: la cebolla es ideal para calmar los síntomas de la gripe como la tos y las flemas. “Al ser rica en polifenoles, permite descongestionar la nariz de manera natural y es un excelente mucolítico natural”, explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

2. Propiedades diuréticas: este alimento es diurético, lo cual es ideal para la eliminación de toxinas. El portal de Slim citó un estudio científico del Journal of Medicinal Food, en el que afirma que “la cebolla tiene la capacidad de activar la función de los riñones, así como la eliminación de líquidos en el cuerpo”.

3. Ayuda a cuidar el corazón: esta verdura contiene una enzima llamada alinasa, la cual, contribuye a adelgazar la sangre y, por lo tanto, a mantener el colesterol bajo y las arterias elásticas. Según un estudio de la Universidad de Pennsylvania, si se consume media cebolla diaria, se puede disminuir en un 15 % el riesgo cardiovascular.

4. Favorece la digestión: la quinina que contiene la cebolla estimula las funciones de varios órganos, entre ellos, el estómago. Allí, neutraliza los ácidos gástricos, ayudando también a la flora intestinal.