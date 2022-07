Té de matcha para bajar de peso: así se puede preparar

Bajar de peso es uno de los objetivos que tienen millones de personas en el mundo que a diario intentan todo tipo de métodos para lograr dicho fin. Esto debido a la importancia de evitar el sobrepeso, ya que puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades graves.

La naturaleza siempre brinda muy buenas opciones para ayudar a cumplir el objetivo de tener un cuerpo saludablemente liviano. Es el caso del té matcha, una tradicional bebida de la cultura asiática, reconocida por sus propiedades para fortalecer el sistema inmunológico, la piel, estimular la función renal y ser un excelente quemador de grasa.

Un estudio publicado en el Journal of Chromatography señala que el matcha contiene 137 veces más epigalocatequina galaton que el té verde tradicional, lo que multiplica por ese número su poder antioxidante. Además, su aporte en otras sustancias como la L-teanina o la fibra suman muchos otros beneficios para la salud.

Según estudios, las personas que hacen ejercicio y toman té de Matcha bajaron de peso 2 veces más rápido que las personas que hacen ejercicio sin tomarlo Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

En occidente, el té de matcha se ha vuelto cada vez más consumido por sus propiedades para bajar de peso, esto debido a que es un gran estimulante del metabolismo para quemar grasa corporal. Es allí donde aparece el polifenol, un componente de este té natural que potencializa su efecto quemador.

Este té asiático, que comenzó a beberse en China durante la dinastía Song (960-1279), puede llagar a arrojar resultados en el control de peso corporal en menor tiempo que otros métodos, así lo explica Matcha México, portal especializado en las propiedades de la naturaleza.

“Según una investigación de la National Library of Medicine, las personas quienes hacen ejercicio y toman Matcha bajaron de peso 2 veces más rápido que las personas quienes hacen ejercicio sin tomarlo y esto es porque el Matcha estimula la velocidad de quemar grasa mientras haces ejercicio y sudas más. Además, las catequinas, que es otro elemento, prohíbe la acumulación de la grasa en el cuerpo”, señala.

Los chinos por ejemplo, suelen acompañar con una tasa de té casi todas las comidas que consumen, esto porque son conscientes de que la gran mayoría de sus preparaciones contienen altos niveles de grasa. Es ahí donde entra actuar el té verde, en especial el de matcha, ya que ayuda a controlar los niveles de colesterol.

Otro de los beneficios de este té verde son las EGCG (galato de epigalocatequina), una de las sustancias antioxidantes que componen esta bebida. Según un estudio del Linus Pauling Institute de la Oregon State University, tendrían la capacidad de favorecer la formación de células T, fundamentales para estimular la inmunidad.

La piel también se puede ver beneficiada de este milenario té. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

La piel puede ser otro órgano beneficiado por el té, ya que tiene poder antiinflamatorio y antiséptico, lo cual se refleja en la piel, mostrándose más tersa y luminosa. Además, es ideal para combatir las ojeras y reduce los efectos que se producen en la piel por la exposición a los rayos UV.

Por su parte, el portal especializado, El Club del Té, comparte una deliciosa y sencilla receta que permitirá aprovechar de mejor manera las propiedades del matcha.

Ingredientes

1/2 cucharadita de té matcha en polvo

1 taza de leche

2 cucharadas de agua caliente

Opcional: miel o stevia para endulzar

Preparación

Para comenzar, calentar el agua a 80º. Mientras tanto, colocar el matcha en la taza o en el cuenco en el que vaya a servir.

Cuando el agua esté caliente, agregar poco a poco. Después, mezclar suavemente hasta que se disuelva y aparezca bastante espuma.

Calentar la leche y agregarla lentamente al matcha. Se puede endulzar con miel o espolvorearlo con té matcha.

En cuanto a las contraindicaciones del milenario té, que a pesar de ser un producto natural, puede que no le haga bien a personas con condiciones de salud específicas. Expertos recomiendan no beber en ayunas, si la persona sufre de presión baja, solo beber una taza al día, y no se recomienda para mujeres embarazadas debido a su contenido de cafeína.