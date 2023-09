Té para eliminar espasmos gastrointestinales y evitar la formación de gases y flatulencias

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que los gases y las flatulencias pueden ser causados por el consumo de ciertos alimentos o bebidas según la cantidad de carbohidratos que contengan, como los almidones, la fibra y los azúcares, ¿por qué?

No obstante, las flatulencias también pueden ser causadas por otros hábitos como hablar mientras se come, consumir bebidas carbonatadas y con pitillo. Incluso por masticar chicle. “El aire tragado que no sale del estómago al eructar podría pasar a los intestinos y salir por el ano”, añade en su página oficial.