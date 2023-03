Tequila: la bebida que ayuda a mejorar la salud; estos son sus nueve beneficios

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan consumir no más de 40 mililitros al día.

Cuando se escucha hablar de tequila, inmediatamente se piensa en México. Esta bebida alcohólica es muy tradicional de este país y su consumo se ha extendido al resto del mundo. Este licor resulta de la fermentación y posterior destilación del jugo de la planta de agave o maguey.

Para que sea considerado Tequila, el agave tiene que proceder de la zona de denominación de origen y ser de la variedad agave azul o agave tequilana. Existen 295 tipos diferentes de agaves, pero solo la variedad azul se usa para la preparación de esta bebida alcohólica.

Se dice que el tequila ofrece una serie de beneficios al organismo si se bebe con moderación, pues tiene ciertas propiedades, entre ellas que es bajo en azúcar y ayuda al cuerpo a absorber mejor el calcio.

El margarita es uno de los cocteles más clásicos elaborados a partir del tequila. - Foto: Getty Images

“Para tener acceso a los beneficios, es necesario cerciorarse que el destilado sea 100 % con jugo de agave, ya que es de allí donde provienen los azúcares de la planta que brindan las características favorables”, precisa una publicación de la revista Forbes, de México. Estas son algunas de las bondades que se le atribuyen.

1. Controla el azúcar. Según la Sociedad Química Americana, el tequila reduce los niveles de glucosa gracias a su contenido de agavinas, una forma natural de azúcar que se encuentra en el agave, que actúan como fibra dietética y reduce la glucosa de la sangre.

2. Ayuda a la absorción del calcio. De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional o Cinvestav, institución pública mexicana, los fructanos producidos en el proceso de producción del tequila mejoran la absorción del calcio y magnesio, minerales que son determinantes para evitar problemas óseos como la osteoporosis.

3. Amigo de la digestión. American Health and Fitness, asegura que esta bebida ayuda al estómago a obtener los nutrientes necesarios en beneficio de la digestión, gracias a los altos niveles de inulina de agave, que hacen que el intestino delgado pueda producir bacterias sanas que ayudan a mejorar el metabolismo y el sistema digestivo.

El tequila es una de las bebidas alcohólicas que brindan beneficios a la salud. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

4. Para adelgazar. Los análisis realizados por la Sociedad Química Americana, indican que el tequila es una de las bebidas que no hace subir de peso, al contrario, ayuda a eliminar toxinas y el agave aporta para que la persona no acumule grasa. Además contiene pocas calorías.

5. Contra el insomnio. Beber tequila también ayuda a relajar el sistema nervioso, por lo que se dice que resulta favorable para personas que padecen de insomnio. Sin embargo, no se debe consumir todos los días para evitar adicciones.

6. Niveles de colesterol. Los análisis indican que el tequila optimiza las funciones cardíacas gracias a que ayuda a disolver las grasas, reduciendo los niveles de colesterol y bajando la presión arterial, lo que minimiza los riesgos de padecimientos cardiovasculares.

7. Para los resfriados. Según el portal Cocina Vital, en el pasado los médicos mexicanos recomendaban una receta casera para combatir el resfriado, que estaba compuesta de tequila blanco, jarabe de agave y jugo de limón. Actualmente y dentro de la lista de “recetas de la abuela” se sigue recomendando, asegura este sitio web.

En México es usual consumir el tequila para acompañar las comidas. - Foto: Getty Images

8. Ataca el dolor. De acuerdo con Forbes, una de las bondades del tequila es que ayuda a reducir el dolor como un desinflamatorio. La presencia de saponina, una sustancia presente en algunos vegetales, es la causa de este efecto que se refleja en reducción del dolor asociado con la inflamación.

9. Aliado del sistema inmune. Una bondad más de esta bebida es que ayudaría a fortalecer la función inmunológica, ya que el agave contiene una cantidad significativa de antioxidantes en comparación con otros enducorantes naturales.

El Centro para el Control y Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, recomienda que el consumo diario de esta bebida sea de 40 mililitros. Si se excede esta cantidad se puede ocasionar efectos adversos al organismo.

Por último, es importante tener claro, que aunque es saludable para el cuerpo, el tequila no es un remedio casero o medicinal y por ello no debe consumirse como tal y lo primordial, no debe ingerirse en exceso.