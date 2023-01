Tips para eliminar las manchas de quemaduras o cortes en la piel

Es importante no automedicarse.

Las quemaduras en la piel son una afección que puede causar gran afectación a la salud cutánea. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala las subdivisiones que hay:

“Quemaduras menores:

Quemaduras de primer grado en cualquier parte del cuerpo.

Quemaduras de segundo grado de menos de 2 a 3 pulgadas (5 a 7 centímetros) de ancho.

Quemaduras mayores que incluyen:

Quemaduras de tercer grado.

Quemaduras de segundo grado de más de 2 a 3 pulgadas (5 a 7 centímetros) de ancho.

Quemaduras de segundo grado en las manos, los pies, la cara, la ingle, los glúteos o sobre una articulación importante”.

Aplicar agua fresca, no fría, es lo primero que se debe hacer cuando se presenta una quemadura. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señala que es importante seguir las recomendaciones médicas para que las quemaduras cicatricen de la mejor forma y evitar una apariencia que poco agrade. Por eso, señala algunos de los tratamientos profesionales que el doctor puede recomendar:

Tratamientos basados en agua: El médico puede recomendar técnicas o tratamientos mínimamente invasivos para limpiar el tejido de la herida.

Líquidos: Es importante que la persona que sufrió la quemadura tome líquidos, especialmente por intravenosa, para evitar la deshidratación y la insuficiencia de los órganos.

Medicamentos: la cicatrización de las quemaduras puede causar gran malestar y dolor en el paciente. Por eso, los médicos pueden recetar medicamentos como morfina para aliviarlo.

Cremas: las cremas pueden ayudar a tratar la cicatrización de las heridas y especialmente a la prevención de infecciones.

Apósitos: este tipo de curación solo puede ser realizada por un profesional.

Vacuna contra el tétano: esto puede recomendarlo el doctor para evitar una lesión por quemadura.

Es importante seguir las recomendaciones médicas para una buena recuperación. - Foto: Getty Images

En caso de que resulte una mancha a causa de la quemadura es importante consultar a un dermatólogo para recibir la asesoría profesional adecuada sobre las opciones que se pueden elegir para mejorar su apariencia. No es recomendable acudir a centros no autorizados o personas que no sean profesionales en el tema.

¡Cuidado con el sol!

La protección es la clave para prevenir los daños cutáneos. Se debe evitar, lo máximo posible, la exposición a los rayos solares, ya que se pueden producir quemaduras.

“Los síntomas de la quemadura solar normalmente son temporales. Sin embargo, el daño a las células de la piel con frecuencia es permanente, lo cual puede tener efectos serios a largo plazo. Estos incluyen cáncer de piel y envejecimiento prematuro de la piel. Cuando la piel empieza a ponerse dolorosa y roja, el daño está hecho. El dolor es peor entre las 6 y 48 horas posteriores a la exposición al sol”, agrega Medline Plus.

Manchas en la piel por el sol - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, brinda algunos consejos para evitar la sobreexposición solar y cuidar la piel de todos estos riesgos:

Evitar la exposición al sol es el paso más importante para la prevención de los signos del envejecimiento y el desarrollo de problemas en la piel.

La exposición debe evitarse durante las 10:00 a. m., hasta las 4:00 p. m., debido a que en ese horario los rayos solares UV se intensifican.

Se debe usar protector solar (fotoprotector) incluso en los días donde, aparentemente no hay sol. También se recomienda su aplicación diaria, aunque no se exponga la piel directamente a la luz solar. Las pantallas como las tabletas, celular y computadores también afectan la salud cutánea.

No utilizar lámparas o máquinas para broncearse. Existen algunas empresas estéticas que cuentan con este servicio, pero la verdad es que exponerse a estos procedimientos, al menos 15 minutos, es igual de peligroso que estar expuesto a un día de sol.

Es importante tener en cuenta que en los lugares donde hay mayor altitud, más rápido se quema la piel.

Las gorras, sombreros, gafas y las sombrillas son aliados para la protección contra los rayos solares.