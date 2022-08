Tobillos y pies hinchados: cinco remedios caseros para aliviarlos

La acumulación de líquidos, la falta de actividad física o enfermedades son algunas de las causas de la hinchazón indolora de los pies y los tobillos, conocida como edema. Condición que afecta a menudo, en especial en los adultos mayores, según un estudio realizado por el Institute for Quality and Efficiency in Health Care de Colonia, Alemania.

Este problema, de acuerdo con el portal Mejor con Salud, puede extenderse hasta las piernas y los muslos. Sin embargo, existen múltiples remedios caseros que se pueden realizar para revenir o disminuir esta afección. No obstante, siempre hay que consultar con un profesional para tener un diagnóstico acertado.

Baño de salvia y romero

Ingredientes

5 cucharadas de salvia (50 g).

5 cucharadas de romero (50 g).

2 tazas de agua tibia (500 ml).

Preparación

Calentar el agua y poner en un recipiente adecuado (donde se puedan introducir ambos pies).

Incorporar la salvia y el romero. Remover bien.

Introducir los pies y dejar hasta que el agua se enfríe (aproximadamente 15 minutos).

Este remedio, según el portal en mención, es ideal para las personas que permanecen varias horas seguidas de pie; ya que la salvia tiene muchas propiedades antiinflamatorias, antifúngicas y antibacterianas. Así mismo, el romero, además de evitar la inflamación, funciona como antioxidante.

Baño de agua y sal

Ingredientes

3 y media cucharadas de sal marina gruesa (40 g).

2 tazas de agua tibia (500 ml).

2 tazas de agua fría (500 ml).

Preparación

Calentar el agua y pon en un recipiente adecuado.

Introducir la mitad de la sal y remueve para que se disuelva.

Se puede verter agua fría para que se soporte la temperatura del agua al introducir los pies.

Dejar unos 10 minutos.

Secar los pies y desechar el agua.

Llenar el recipiente con agua fría y el resto de la sal.

Volver a introducir los pies y dejar, al menos, 3 minutos.

. El contraste de agua caliente y fría activará la circulación de los pies y tobillos y reducirá la inflamación (ya que el agua fría actúa como un buen analgésico)

Baño de menta

Ingredientes

3 cucharadas de hojas de menta fresca (30 g).

1 litro de agua (1000 ml).

Preparación

Poner a calentar el agua y, cuando rompa el hervor, echar las hojas de menta.

Hervir unos 10 minutos, retirar del fuego y dejar que se enfríe un poco.

Verter en un recipiente y, cuando la temperatura lo permita, introducir los pies.

Dejar unos 15 minutos o hasta que el agua se enfríe.

La menta tiene muchas propiedades: es refrescante y antiinflamatoria gracias a su contenido en polifenoles. Por lo tanto, resulta ideal para cuando tenemos los tobillos y pies hinchados, reseña Mejor con Salud.

Masaje con canela y clavo de olor

Ingredientes

1 rama de canela.

3 clavos de olor.

2 cucharadas de aceite de oliva (32 g).

Preparación:

Machacar los clavos de olor junto con la canela en rama en un mortero hasta que queden como un polvo fino.

Poner en un recipiente y vierte el aceite de oliva. Mezclar bien.

Calentar a fuego lento durante un minuto (también se puede calentar dos minutos en el microondas, siempre teniendo cuidado de que el recipiente sea apto).

Dejar que se enfríe y usar para masajear la zona afectada.

Realizar movimientos circulares de abajo hacia arriba y no enjuagues.

Colocarse unos calcetines (mejor si son de lana): así se absorbe bien el aceite y no se manchan las sábanas.

Por la mañana, quitarse los calcetines y enjuagar con agua tibia.

Repetir todas las noches por una semana.

La canela, según estudios realizados por el Colegio de Médicos de Bengaluru, en la India, cumple un importante rol antiinflamatorio y antifúngico. Por su parte, el clavo de olor contiene eugenol, conocido por sus capacidades sedantes.

Masaje con manzanilla

Ingredientes

2 cucharadas de flores de manzanilla (20 g).

2 tazas de agua (500 ml).

Preparación