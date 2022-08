Tomate para prevenir el estreñimiento, así se debe consumir

El tomate también es conocido como jitomate y su uso es amplio tanto en la cocina como en el cuidado de la piel. De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, es una fruta que se utiliza como vegetal que está compuesta de vitamina A, C, y K que actúa como antiinflamatorio previniendo enfermedades tales como la osteoporosis o el infarto de miocardio, por ejemplo.

Beneficios del tomate

La lista es amplia a la hora de describir el tomate y sus propiedades diuréticas, ya que ayuda a contrarrestar otras afecciones como la aparición de cáncer por su compuesto llamado licopeno que trabaja como antioxidante, mismo que ayuda a bloquear los radicales libres protegiendo las células del cuerpo.

Lo anterior no quiere decir que su consumo elimine las posibilidades de desarrollar un cáncer, sino que puede reducir las probabilidades de riesgo, ya que una enfermedad terminal tiene otras causas relacionadas con su aparición.

El tomate también ayuda a regular la presión arterial porque su consumo elimina el exceso de sodio que hay en el cuerpo gracias a la cantidad de agua que lo compone y lo hace actuar como un diurético.

Regula presión arterial

Tal y como lo señala la Organización Mundial para la Salud (OMS), “la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que son grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo”. Se denomina hipertensión cuando esta tiene niveles altos de sodio y se debe a un plan de alimentación que no es sano porque incluye grasas saturadas y sal en altas cantidades.

Otra de las ventajas de incluir el jitomate en una dieta balanceada es por su bajo aporte calórico, y al ser un alimento rico en agua y fibra contribuye en la pérdida de peso.

El sitio web citado añade que gracias al licopeno el tomate previene el hígado graso regulando los índices de grasa durante el metabolismo.

Estreñimiento y el tomate

Tal y como se describieron anteriormente, muchas son las afecciones que puede combatir el consumo de tomate; sin embargo, consultar con un profesional de la salud para incluirlo en una dieta equilibrada puede ayudar a resaltar sus propiedades.

Aunque no es muy conocido que este alimento ayude en el estreñimiento, Tua Saúde asegura que sí, porque es un vegetal rico en fibra que trabaja sobre el funcionamiento del sistema digestivo participando en el tránsito intestinal. Es de mencionar que el estreñimiento se entiende como la dificultad para evacuar, ya que las heces son grumosas y secas.

Aunque la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases asegura que esta afección se puede contrarrestar con el autocuidado, si con el paso de los días no hay mejora, se aconseja acudir a un profesional de la salud para obtener un tratamiento adecuado que en la mayoría de los casos consiste en cambiar hábitos alimenticios e incluir otros como realizar ejercicio.

Tratamiento con tomate para el estreñimiento

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, da algunos consejos para combatir el estreñimiento, como:

Beber suficiente agua para que las heces se ablanden y haya un mejor tránsito intestinal.

Hacer rutinas de ejercicio por lo menos tres veces a la semana.

El consumo de frutas y verduras como el tomate puede ayudar a combatir esta afección por las fibras que tiene.

Para poder obtener todas las ventajas que tiene del tomate se recomienda consumir entre tres a cuatro jitomates al día, puede ser en una ensalada, sopa, jugos o cualquier comida nutritiva.