Tres hábitos que se deben implementar cada mañana si se busca bajar de peso

Para bajar de peso es necesario contar con el apoyo de profesionales en la salud especialistas en el tema, esto con el fin de evitar complicaciones en la salud, ya que hoy en día es frecuente encontrar en internet o diversos portales una diversidad de remedios y dietas milagrosas que pueden generar efectos nocivos en el cuerpo, o lo que se conoce como efecto rebote.

Este proceso no surge de la misma manera en todos las personas, gracias a que cada una cuenta con un metabolismo diferente; por eso, cada individuo debe concentrarse en su proceso sin compararse con otros y entender que todos van a un ritmo diferente.

Para bajar de peso es necesario hacer sacrificios en la alimentación, lo cual no equivale a aguantar hambre, para ello la recomendación es contar con la asesoría de un profesional como lo es un nutricionista; este brindará un plan de alimentación que este acorde con las necesidades de cada paciente, además este indicará que alimentos, con qué frecuencia y en qué cantidades consumirlos.

Con el fin de que el peso que se pierde no se vuelva a adquirir con el paso de los meses o años, es pertinente combinar alimentación y actividad física frecuente, por ende, no se puede hacer caso omiso a ninguno; lo anterior, no solo para mantener un peso saludable, sino para guardar la vitalidad y el buen funcionamiento de todo el organismo en general.

Tres hábitos matutinos para bajar de peso

El portal de salud, belleza y cuidado personal Vitónica brinda tres consejos que se pueden implementar en la mañana en medio de un proceso para bajar de peso. Antes de llevarlos a cabo se recomienda contar con la aprobación de un profesional de la salud.

Consumir un desayuno rico en proteínas: dicen que el desayuno es la comida más importante del día, no solo por el extenso ayuno que se hace mientras se duerme, sino porque cuando no se come lo necesario para obtener la energía que necesita el cuerpo para empezar el día se está en un mayor riesgo de quedar con hambre y querer picar con frecuencia. “Hay estudios que comprueban que un desayuno rico en proteínas se relaciona con una menor ganancia de grasa corporal y con ingestas de alimentos más reducidas así como también, con la disminución de hormonas como la grelina, que elevan el apetito y el hambre”.

Ingerir una suficiente cantidad de agua: uno de los errores más frecuente a la hora de ingerir el desayuno es que no se consume la suficiente cantidad de líquido para hidratar el organismo. El medio recomienda ingerir en las mañana, antes o después del desayuno, uno o dos vasos de agua con el fin de aumentar el gasto de energía. En medio de una investigación, mujeres con sobrepeso ingirieron un litro de agua durante el día, aquellas pacientes perdieron de dos kilos en adelante de peso a lo largo de un año.

Pesarse con regularidad: este es un buen método de autoconocimiento y autocontrol, siempre y cuando se maneje con cautela y respeto con el proceso de cada persona. Un estudio concluyó que las personas que se pesaban a diario disminuyeron alrededor de seis kilos más, ya que usaron esto como trampolín para alcanzar la meta y no como un arma para darse palo. El medio recomienda pesarse en ayunas o en horas de la mañana, cuando la vejiga ha sido desocupada y con la menor cantidad de ropa posible.

Opciones de desayuno

El portal Alimmenta brinda algunas opciones de desayuno que se pueden llevar a cabo en medio de este proceso.

Leche desnatada con hojuelas de avena, kiwi y semillas de chía

250 ML de elche desnatada

40G de avena en hojuelas

1 kiwi mediano(140G)

1 cucharadita de semillas de chía

Queso fresco y bajo en grasa, longas de paco y un jugo de naranja